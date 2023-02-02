首次參加行政院院會　張善政提三項議題

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張善政下午趕回平鎮出席市政行程後受訪表示，今天在院會和會後與行政院長茶敘，他提到3件事情，首先就台北市長蔣萬安提到北北基桃是共同生活圈，張指出，過去大家的思維都還是停留在人為的行政區域界線，因此在規劃捷運路網時，到了新北市邊緣，就沒有再進到桃園，但這都是過去的思維，現在桃園很多新的捷運都在行政院審查，希望行政院可以大力加速支持。
另外，張善政也提到，過去前市長鄭文燦就多次向中央爭取統籌分配稅款的分配，但桃園所獲分配數一直都是六都最後一名，距離第五名的台南市還差了一大截。他說，這不是說鄭文燦努不努力的問題，而是整個《財政收支劃分法》20年沒有修法，計算公式也已經10多年沒有修，因此他特別拋出《財政收支劃分法》到了應該要檢討的時候，也獲得其他縣市共鳴，包括新北市長侯友宜市長也提到新北市目前分配到金額並不合適，六都都有一樣的感覺。
第三個議題則是前一陣子桃園的停水問題，張善政指出，桃園的停水記錄經查在去年12月初，前市長鄭文燦任內就停了兩次，受影響戶數約9萬戶；今年1月平鎮和中壢地區的大停水，造成近30萬戶受影響，停水頻率蠻高的，究其原因都是管線老舊。
張善政表示，他在會後茶敘提出，希望經濟部應責成自來水公司，對於桃園市區的老舊管線要整體檢討，否則不知道將來還有什麼地方會爆管，漏水現象沒有辦法抑制對在地是非常大的困擾。侯友宜也呼應新北市也有相同問題，很多地區老舊管線也常常爆管，可見這不是桃園市一個單一城市的事，看起來是跨好幾個城市的事情。
張善政說，不管是捷運，或是水管老舊，或是財政收支劃分法，其實六都都有一樣的問題，今天的討論也引起正、副院長的注意，認為這幾個題目應該優先來處理。而對於今天陳建仁跟鄭文燦表現的積極配合態度，他給予相當大的肯定，也期待政院將來能夠趕快設法把這些問題一一解決。