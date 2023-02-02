嚴爵結婚2年近況曝光！不唱了拚生子 太太備孕想生4胎
陳華今（2）日舉行首張專輯《華與浪漫》記者會，原是雙人組合「我們OURS」成員的她，簽給音樂人嚴爵所開設的「鮪魚肚影音」後推出個人專輯。老闆嚴爵雖然未現身，但是太太Jessie難得露面站台，也罕見聊起夫妻倆的近況。
記者吳雨婕/綜合報導
陳華提到跟嚴爵合作契機，稱讚與對方相處就像朋友，「沒有以上對下的感覺，想說就合作看看。」兩人在音樂上也有共識，「老闆人很好，都沒有罵過我，意見不合都會尊重我。」她自爆歌曲《短暫的愛過我》、《想和你看五月的晚霞》等，都是來自自己的戀愛經歷，不過目前已經單身2年，但她不急著交男友，現階段以事業為重，目標是「希望2023年可以成為新一代最紅女歌手。」
嚴爵與老婆Jessie結婚2年，今天Jessie與陳華一起受訪，Jessie被問到肚皮進度，無奈表示婚後工作忙碌，一直沒有進展，還在努力中，不諱言有求助醫生，想做試管嬰兒，還透露一開始與嚴爵交往時，就先確認過「要不要生小孩」，預計生四胎。她直言比較喜歡兒子，因為生女兒要擔心的事情很多，嚴爵近來多以幕後工作居多，Jessie也提到，老公不會再出來唱歌，但仍會創作，也會替旗下歌手編曲，只有偶爾會在私人尾牙演出。