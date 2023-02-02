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泰山控陳敏薰支持出售全家股後又倒戈　考慮解任獨董職務

▲泰山經營權之爭越演越烈，公司派今（2）日舉行記者會，痛批獨立董事陳敏薰背叛公司派倒向市場派。圖左為董事詹皓鈞，圖右為縱橫聯合法律事務所所長周武榮。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲泰山經營權之爭越演越烈，公司派今（2）日舉行記者會，痛批獨立董事陳敏薰背叛公司派倒向市場派。圖左為董事詹皓鈞，圖右為縱橫聯合法律事務所所長周武榮。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

泰山經營權之爭越演越烈，公司派今（2）日舉行記者會，痛批獨立董事陳敏薰背叛公司派倒向市場派，矛盾的言行有違利益迴避原則，甚至聯合市場派以審計委員會的方式，召開股東臨時會，然而該審計委員會也不符合法律程序，泰山籲請主關機關捍衛企業，並考慮解任陳敏薰的獨董職務。

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泰山經營權之爭尚未落幕，今日董事詹皓鈞在縱橫聯合法律事務所所長周武榮的陪同下召開記者會，指控陳敏薰前後矛盾，已喪失召開臨時股東會的資格。詹皓鈞提到陳敏薰獨先是在之前的審計委員會及董事會，投下贊成票支持出售全家股票，日後卻又主張過程中有重大違失要召開股東臨時會，「根本就是自相矛盾！」

周武榮指出，陳敏薰倒戈、矛盾的言行有違利益迴避的原則，其突然轉向的背後原因究竟是什麼，讓人充滿疑竇，並提到，此次經營權之爭的市場派龍邦，母公司為國寶集團，集團總裁朱國榮身背5個案件被起訴，不法所得合計達10億6330萬，已宣判的刑期27年4個月，但各項刑案的審判均遲遲未能定讞。

他表示，此次陳敏薰倒戈不僅違背公司派的囑託，甚至聯合市場派以審計委員會的方式，召開股東臨時會，背後介入者就是朱國榮。對此，周武榮強烈建議，公司召開董事會，解任陳敏薰的獨董職務。

詹皓鈞也提到，針對陳敏薰態度180度大轉變，先前曾花時間與她見面懇談，但溝通完全沒有達成共識，她給的原因也不方便多說，直言「有可能是黑道問題。」

泰山指出，陳敏薰臨時股東會召集程序充滿瑕疵與爭議，為避免違背金管會的修法意旨， 先以審計委員會決議為由召開臨時股東會，之後發現該審計委員會召集不合法，又改口以獨立董事召開，詹皓鈞批「明明6月就會有股東常會，為何急著召開，有什麼意圖？」

泰山表示，2011年龍邦公司就是朱國榮利用不法所得藐視法規，而奪得經營權，12年過去，同樣的狀況發生在泰山，呼籲檢察官針對其犯罪所得，即刻依法予以沒收扣押，也籲請相關主管機關共同捍衛超過七十年的本土企業，落實正義，切莫同意其漠視法令，成為非法集團霸凌殷實企業的幫凶， 務必別讓泰山步龍邦後塵，落入朱國榮集團之手。

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