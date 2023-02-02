泰山控陳敏薰支持出售全家股後又倒戈　考慮解任獨董職務

我是廣告 請繼續往下閱讀
周武榮指出，陳敏薰倒戈、矛盾的言行有違利益迴避的原則，其突然轉向的背後原因究竟是什麼，讓人充滿疑竇，並提到，此次經營權之爭的市場派龍邦，母公司為國寶集團，集團總裁朱國榮身背5個案件被起訴，不法所得合計達10億6330萬，已宣判的刑期27年4個月，但各項刑案的審判均遲遲未能定讞。
他表示，此次陳敏薰倒戈不僅違背公司派的囑託，甚至聯合市場派以審計委員會的方式，召開股東臨時會，背後介入者就是朱國榮。對此，周武榮強烈建議，公司召開董事會，解任陳敏薰的獨董職務。
詹皓鈞也提到，針對陳敏薰態度180度大轉變，先前曾花時間與她見面懇談，但溝通完全沒有達成共識，她給的原因也不方便多說，直言「有可能是黑道問題。」
泰山指出，陳敏薰臨時股東會召集程序充滿瑕疵與爭議，為避免違背金管會的修法意旨， 先以審計委員會決議為由召開臨時股東會，之後發現該審計委員會召集不合法，又改口以獨立董事召開，詹皓鈞批「明明6月就會有股東常會，為何急著召開，有什麼意圖？」
泰山表示，2011年龍邦公司就是朱國榮利用不法所得藐視法規，而奪得經營權，12年過去，同樣的狀況發生在泰山，呼籲檢察官針對其犯罪所得，即刻依法予以沒收扣押，也籲請相關主管機關共同捍衛超過七十年的本土企業，落實正義，切莫同意其漠視法令，成為非法集團霸凌殷實企業的幫凶， 務必別讓泰山步龍邦後塵，落入朱國榮集團之手。