「一次性餐具」成大選關鍵　以色列保守派廢塑膠稅奪政權

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2021年以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）針對一次性塑膠餐具開始課徵額外的「塑膠稅」，對社會大多數的民眾來說，這能有效減少該國主要污染源——塑膠製品的使用；然而對極端正統猶太教派（Haredim）來說，這個政策是對他們生活習慣、宗教信仰的刻意攻擊，因為這幾乎讓慣用塑膠餐具的他們付出翻漲一倍的使用成本。
報導指出，以色列是全球最會耗用一次性塑膠餐具的國家，根據環境保護部在2021年的統計數據，該國耗用塑膠餐具的數量從2009年至2019年這十年之間，足足翻了一倍以上，平均每個以色列民眾一年使用了7.5公斤的塑膠餐具，相當於歐洲人均五倍左右。
之所以對一次性塑膠餐具如此「著迷」的原因在於，極端正統派猶太教篤信安息日是不能工作的，所以當天要聚餐就會配合使用可拋棄式餐具、器皿，避免洗碗與收拾等勞務工作，加上這些猶太教家庭成員普遍眾多，這也養成他們習慣用完即扔的塑膠餐具，捨棄耗時的洗滌工作。
納坦雅胡為了爭取這些極端保守派的支持，招攬了代表極端保守宗教政黨的領袖斯摩特里奇（Bezalel Smotrich）成為財政部長，並迅速通過議案廢除塑膠稅，並承諾加大對猶太宗教教育的支持（也就是不包括數學、英文等現代學科的教育），並讓終生研讀猶太經典的人民有更多免服兵役的機會；有著這群保守派人士的支持，納坦雅胡在去年底順利捲土重來贏得大選，並深深獲得正統派猶太教徒選民支持。
除了政治、宗教與文化的戰場上充滿著一次性餐具，以色列整個海岸線也同樣被這些塑膠垃圾霸佔，數據統計幾乎有九成的海岸污染物都是塑膠器皿，而公共土地同樣面臨這類環境威脅，有19%的垃圾是塑膠餐具。
環保團體指出，環境水源長期被塑膠廢棄物污染，這導致塑膠微粒進入生態體系，進入民眾食用魚體內；此外，該國稅務機關也表示，環保稅除了對環境保育帶來正面影響外，這項稅收還產生了近1億美元的收入，不過這筆稅收將隨著新任政府的風行電掣而跟著消失。