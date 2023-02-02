歌詩達郵輪Q3重返台灣市場　莎倫娜號以基隆為啟航母港

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「基於歌詩達郵輪與台灣市場堅定的關係，即便在新冠疫情後，歌詩達郵輪重整在於東亞市場的佈局，我們從未停止思考如何再度將這市場中唯一且獨特的義式郵輪假期帶回給旅客」，Roberto Alberti指出，近期可以看到國際郵輪陸續在亞洲恢復航線，對於郵輪旅遊的需求也熱議增加，相當感謝在地的旅行社合作夥伴，在過去這些日子與歌詩達郵輪一同攜手努力帶回了這次再度回到台灣母港的國際郵輪航線。歌詩達莎倫娜號將會是首艘來到台灣母港復航的歌詩達郵輪，未來也會持續將更多的歌詩達郵輪陸續引進帶來義大利最優質的服務、美食與郵輪假期。
歌詩達郵輪亞洲與成長市場總監Francesco Raffa表示，我們將於7至9月在亞洲提供歌詩達莎倫娜號共30個航次，當中有6個航次將營運於南韓市場，24個航次於台灣市場，分別由各地的合作旅行社業者承包，台灣方面則包含雄獅、東南、百威、易遊網、鳳凰、五福、世邦、喜鴻、行家等9間旅行社。
根據各個旅行社的資料顯示，莎倫娜號每個航程約4至7天，行經亞洲地點如於日本的佐世保、鹿耳島、小樽市、函館市、那霸市、宮古島以及石垣島，行程出發的港口包含韓國的釜山、束草市、浦項市以及台灣的基隆港。莎倫娜號總房間數達到1500間，下層鋪可容納2984旅客，4天行程2萬元起，與疫情前價差不大。
Roberto Alberti指出，過去由於疫情影響，歌詩達郵輪也面臨缺工挑戰，不過目前已經全面補齊，展現完整服務，由此也能看到郵輪產業的強大韌性，在疫情之後，由於相關限制，的確郵輪提供的服務有所刪減、調整，限制了旅客對於郵輪的完整體驗，不過從2022年5月之後，所有的服務都已經回來了，也會重整郵輪上的服務，進行相關規劃。
Roberto Alberti透露，在重新整理的商品中，在岸上與船上的體驗均持續優化，例如船上與米其林星級主廚合作，推出各個不同目的地的特色菜色，豐富遊客體驗，相關娛樂設施也持續精進。比照訂房數據，預期2023第三季起的銷售水準，將回到2019年的疫前數字。