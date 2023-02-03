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西方軍援烏克蘭武器升級　專家：「4大金剛」助烏軍抗俄

▲美軍M1A2戰車。（圖／美國陸軍）
▲美軍M1A2戰車。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／台北報導

俄烏戰爭將屆滿一週年，北約國家持續提供烏克蘭軍隊武器對抗入侵的俄羅斯軍隊。專家分析指出，北約提供的M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）、「火山陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems）、M1戰車與M2步兵戰鬥車能形成「四大金剛」，可阻止俄羅斯裝甲部隊入侵。

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針對北約國家將提供豹2、Ｍ1A2、挑戰者2型等主力戰車給烏克蘭，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，北約規格戰車都使用120公釐的主炮，戰車設計較著重成員的生存性，因此車身會比較高大；俄羅斯戰車強調以量取勝，所以烏克蘭戰場上都是1980年代北約與華沙公約集團對峙的遺緒，面對華沙公約戰車數量優勢，北約則是以質取勝。

蘇紫雲指出，根據美軍冷戰時期規劃，在不動用核戰的情況下，美軍透過海馬士多管火箭系統先遠程阻絕、火山布雷車散布地雷建立阻絕區、M1與M2戰車進行打擊，德國的豹2與英國挑戰者戰車就是扮演類似美軍M1戰車的角色。

蘇紫雲分析指出，美國宣布提供M1戰車其實是扮演外交的角色，美方提供30輛M1戰車只是「沾醬油」而已，美方宣布提供烏軍戰車後，後續也逼迫德國同意提供豹2戰車，「歐洲的戰爭歐洲自己打」才是美國供應M1戰車的用意。西方國家提供戰車搭配烏軍的T72加強型戰車，總數可達300多輛約1.5個裝甲旅，對於光復烏東戰區有一定的幫助。

根據外電報導，美國已經同意援助烏克蘭30輛M1主戰車，德國也承諾14輛豹2，也將發放轉讓許可給想將豹2提供給烏克蘭的國家，最終可達兩個營80輛，英國也提供14輛挑戰者2式戰車，烏克蘭至少可獲得159輛西方製主力戰車。美國有線電視新聞網（CNN）報導，西方總共將提供多達321輛戰車。

德國生產的豹2（Leopard 2戰車被認為是西方綜合評比最頂尖的戰車之一，全球產量超過3600輛。根據德國軍事武器管制規則，購買德製武器的國家如欲將其轉售或轉贈給第3國，必須獲得德國政府的許可。德國、波蘭、西班牙、挪威、荷蘭以及加拿大等國，都將分別提供各自的豹2系列戰車。

▲德軍豹2戰車。（圖／德國國防部）
▲德軍豹2戰車。（圖／德國國防部）

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