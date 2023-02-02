補班哭哭！週末雨區擴大「又濕又涼」 天氣回穩時間曝光
中央氣象局表示，近期天氣變化快速導致預報上變動也較大，像是今（2）日原本受東北季風增強影響，桃園以北、東半部地區都會有局部短暫雨，但截至傍晚5點為止，降雨大致只出現在北部山區。不過氣象局提醒，明（3）日天氣型態與今日類似，降雨增多的情況預期會出現在週六補班日（2/4），中部以北和東半部地區將全天有短暫雨，且雨勢會持續至下週一（2/6）；至於近期大多為東北風環境、無明顯較強的冷空氣侵襲，讓民眾認為「春天是不是來了」，對此氣象局指出，目前確實是冬季和春季的轉換期，但定義上仍屬冬天，還是有可能有強冷空氣南下，請民眾持續關注最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠表示，明日白天的天氣情況與今日類似，降雨主要集中在北部山區東半部地區，其他地區為多雲到晴，不過明日入夜過後，華南雲雨區東移將影響台灣，屆時雨區將擴大至中部以北和東半部地區，南部雲量也會逐漸增多，週末兩天和下週一情況持續，下週二（2/7）華南雲雨區不再影響，降雨將僅剩北部、東北部的迎風面為主。
明日氣溫方面，曾昭誠說，受東北季風增強影響，全台明日低溫月落在攝氏15至17度，迎風面的北台灣白天高溫與今日類似，落在攝氏17至19度，中南部攝氏22至24度，部分近山區內陸會更高，有機會來到攝氏30度，預期未來一週皆是東北風的大環境，氣溫上較無太大變化。
此外，今日天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明表示，大陸華南至長江一帶水氣充沛，而偏西風使水氣容易移往下游的台灣，東北季風、鋒面交替，會是未來的主要天氣型態，「證明時序開始進入春天」，對此曾昭誠強調，觀察春天是否到來的一大依據就是「華南雲雨區影響變多」，近期確實有觀察到這樣的跡象，顯現目前已進入冬春交替的過渡期，不過定義上2月仍是冬季，民眾還是要注意好保暖和日夜較大的溫差。