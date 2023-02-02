大中華婦幼攜手悠遊卡 推動「希望幼苗，遊我守護」

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大中華婦幼關懷協會除了遠距教學課程外，於暑假期間，也會走遍全台偏鄉地區學校，帶領營隊活動，除提供學童開口說英語的環境外，並藉由品格教育，培養學員品德及自我管理能力。另於學期中，執行相見歡小營隊，前往受扶之學校與單位，與平時參與英語遠距的孩子見面，透過互動式體驗，提升學生學習興趣，也藉此增加師生間的情感。
有一次，暑期營隊服務來到花蓮偏鄉，與遠距教學孩子相見歡。一位名叫小峻的孩子，看到他們開心的直說：「老師！沒想到你真的會來！」孩子臉上掩蓋不住的喜悅，讓老師們很感動。尤其在活動結束後，臨走前，小峻還獨自來到學校，對著老師誠摯道聲「謝謝你們」，有人已紅了眼眶。
協會表示，相見歡的營隊活動很有意義，因為，孩子在暑假過後，於英語遠距課堂中往往特別聽話，有助於提升孩子學習意願與成效。這一系列的活動，給予孩子不一樣的教育、陪伴，增加了自信心，並看見眾多的可能性，期望繼續堅持，孩子就有機會扭轉他們的人生。
大中華婦幼關懷成長協會受扶單位累計67間學校及25間機構，跑遍全台偏鄉地區，因深知偏鄉的問題並非在於資源的缺乏，更嚴重的問題是缺乏文化刺激與陪伴，期望可以透過該計畫，提高偏鄉學生的學習意願以外，更期望能增加偏鄉學生對於未來發展的展望性，擴增自己的想像力、創造力，可能性。大中華婦幼關懷成長協會官網https://www.twc.org.tw/Default.aspx