日本藝妓店家被洗1顆星 薔薔否認「奧客」：有權記錄
薔薔今（2）日出席許維恩攝影公司開幕活動，12月她赴日本淺草旅遊，拍影片爆料被藝妓體驗店家坑錢，網友憤而上網狂洗店家1顆星，薔薔對此回應出國被坐地起價，雖然心裡難免想說「怎麼這樣」？但是她都乖乖付錢，「我都有給錢，要什麼我都給了啊，我連vlog記錄的權利都沒有嗎？」
記者羅凌筠/台北報導
影片中日本店家業者看到薔薔帶攝影師，要求加價，雙方又發生一些摩擦，像是薔薔現場把原訂的2種妝容改成1種、衣服沾染口紅等等，最後薔薔多付1萬3000元，抱怨店家趁機敲詐，日本店家對此表示：「惡意評論越來越多，但我們17年來一直真誠回應大家的厚愛，請放心吧。」
有網友說薔薔減少化1個妝，對店家有失厚道，薔薔解釋：「其實不是這樣，本來是訂化2個妝，我們到現場看到那邊所有的人都是化1個，後來就覺得畫1個就夠了，跟大家一樣就好。」她也表示自己是守信用、有責任感的人，「不然我怎麼養自己的員工？」
問薔薔委屈嗎？她說：「說實在的各個國家都有不同的人，台灣這種廠商也是有，說委屈還好，出門在外在所難免，至少體驗到這個經驗滿有趣的。」薔薔也表示：「外國人士被坐地起價都應該，出門在外要做好準備。」畢竟薔薔也不是第1次遇到這種事，「像我出國我去男模店，人家坐地起價又長得醜，我也是沒辦法，下次可能要找旅行社問清楚。」