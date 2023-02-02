拉法葉艦案汪家海外不法所得　列國今匯還約3.3億台幣

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其中，列國於2006年9月間同意提供協助並凍結汪家海外帳戶，同時間，捲入拉法葉艦案的前海軍武獲室上校郭力恆、軍火商汪傳浦及葉秀貞夫妻因涉犯《貪汙治罪條例》共同收取回扣，汪家四名子女共同犯幫助收取回扣等罪嫌，遭檢方起訴。
郭力恆等2014年4月間遭判有罪確定，北檢於2015年4月間，將瑞士先行返還郭力恆等約3500萬美元（計約新台幣11億元）的扣案犯罪所得繳入國庫。
至於汪傳浦夫妻及4名子女因逃匿國外，拒不到庭受審，法院於2009年間發布通緝，迄未歸案，汪傳浦則於2015年1月20日在英國死亡。
2016年7月1日，《刑法》單獨宣告沒收新制施行後，最高檢察署及向法院聲請宣告沒收汪家名下遍及數國的資產。最高法院分別於2019、2021年間分別裁定應沒收的犯罪所得本金共4億8719萬餘美元確定，但相關利息金額仍在高院審理中。
法務部先後於2021年、2022年間轉請外交部、駐瑞士代表處協助，向列國請求返還所凍結的汪家資產，並獲得列國支持與協助，終於在今天跨國追回美金1103萬359.60元。
北檢表示，成功追回汪家在列國的不法所得，可說是拉法葉艦案往前邁進的一大步，但汪傳浦等人在瑞士等國仍有其他犯罪所得，檢方將繼續透過司法互助追討，澈底剝奪犯罪者的不法所得。