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拉法葉艦案汪家海外不法所得　列國今匯還約3.3億台幣

▲法務部協助北檢跨海向列支敦士登請求匯回汪家凍結的海外不法所得，共約新台幣3.3億元。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
▲法務部協助北檢跨海向列支敦士登請求匯回汪家凍結的海外不法所得，共約新台幣3.3億元。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）

記者潘千詩／台北報導

我國跨國追拉法葉艦案犯罪所得再傳捷報！台北地檢署的外幣專戶今（2）日收到列支敦士登匯入已故軍火商汪傳浦家族海外不法所得1103萬359.60美元，換算約新台幣3億2986萬2904元。北檢表示，這是經過多年努力，第一筆成功追回的汪家海外不法所得，彰顯任何人皆不得保有犯罪所得的基本價值。

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法務部表示，拉法葉艦案緣起於2001年間，歐洲媒體報導揭露，汪家海外有異常鉅額資金流入，經法務部協助最高檢察署向各國尋求司法互助、凍結汪家海外資產。

其中，列國於2006年9月間同意提供協助並凍結汪家海外帳戶，同時間，捲入拉法葉艦案的前海軍武獲室上校郭力恆、軍火商汪傳浦及葉秀貞夫妻因涉犯《貪汙治罪條例》共同收取回扣，汪家四名子女共同犯幫助收取回扣等罪嫌，遭檢方起訴。

郭力恆等2014年4月間遭判有罪確定，北檢於2015年4月間，將瑞士先行返還郭力恆等約3500萬美元（計約新台幣11億元）的扣案犯罪所得繳入國庫。

至於汪傳浦夫妻及4名子女因逃匿國外，拒不到庭受審，法院於2009年間發布通緝，迄未歸案，汪傳浦則於2015年1月20日在英國死亡。

2016年7月1日，《刑法》單獨宣告沒收新制施行後，最高檢察署及向法院聲請宣告沒收汪家名下遍及數國的資產。最高法院分別於2019、2021年間分別裁定應沒收的犯罪所得本金共4億8719萬餘美元確定，但相關利息金額仍在高院審理中。

法務部先後於2021年、2022年間轉請外交部、駐瑞士代表處協助，向列國請求返還所凍結的汪家資產，並獲得列國支持與協助，終於在今天跨國追回美金1103萬359.60元。

北檢表示，成功追回汪家在列國的不法所得，可說是拉法葉艦案往前邁進的一大步，但汪傳浦等人在瑞士等國仍有其他犯罪所得，檢方將繼續透過司法互助追討，澈底剝奪犯罪者的不法所得。

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