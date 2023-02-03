巷仔內／北約軍援烏克蘭春季反攻？後勤、人員訓練是考驗

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二戰後西方與蘇聯戰車設計理念分道揚鑣，西方走向重型、較強裝甲與主炮，並重視乘員的舒適度與戰場存活性，電子性能較俄系戰車優異。蘇聯則要求能夠大量生產，透過數量取得對北約戰車作戰優勢，但俄系戰車強調火力，以自動裝彈器取代裝填手，雖然戰車體型能更縮小，但因彈藥庫缺乏防護，常出現整輛戰車遭到集中後，彈藥庫易遭誘爆等缺失。
西方國家普遍重視生命，戰車普遍能夠額外加裝裝甲提高生存性，但是北約戰車動轍50至60公噸的重量，將使許多烏克蘭臨時架設的橋樑難以承受。西方戰車的到來，考驗烏克蘭戰場指揮官的應變能力。
北約援助戰車 後勤補給是考驗
烏克蘭東南部開闊的平原與丘陵，士兵需要搭乘戰甲車才能橫越戰場。不過，後勤系統將是烏克蘭要面臨更嚴峻的問題之一，美國同意援助烏克蘭30輛M1主戰車，德國也承諾14輛豹2，也將發放轉讓許可給想將豹2提供給烏克蘭的國家，英國也提供14輛挑戰者2式戰車，烏克蘭至少能獲得150輛戰車，各型戰車履帶零件、砲管、彈藥、燃料種類各有差異不同，會對前線補給造成混亂。
豹2與挑戰者2型戰車都是使用柴油引擎，烏克蘭技師或許還能夠應付，但M1戰車使用更為複雜的燃氣渦輪引擎，雖然加速度快，卻更為複雜、耗油量是柴油引擎的2倍。在伊拉克戰場上，M1A2戰車的攻擊火力獲得前線官兵一致好評，但是驚人的耗油量與繁雜的後勤補給與維修，讓美軍傷透腦筋。這也是美國不願大量提供M1戰車給烏克蘭的原因，因為後勤補給跟不上，武器再強也沒用。
烏克蘭苦盼戰機 加強空戰火力
烏克蘭空軍的Su-27與MiG-29戰機在戰爭中已大量消耗，烏克蘭政府也希望北約能夠提供F-16等第四代戰機，但是西方國家同樣陷入分歧。美國婉拒提供F-16戰機，一方面是外交上較謹慎，擔憂戰爭因而升級；二方面，訓練一個合格的F-16飛官需要500小時的飛行時數，烏克蘭飛官轉換飛幻象2000戰機也需要3至5個月的時間，根本趕不上春季反攻。
烏克蘭戰爭爆發後，台海局勢也受到國際關注，由於美國提供的武器國軍也多有採購，台灣方面更該關注這些武器的戰場表現，例如國軍採購108輛M1A2T戰車，國軍的後勤補保體系能否應付、空軍採購66架F-16V戰機，至少約需100名飛行員操作，也是一項考驗。這些烏克蘭軍隊在戰場上面臨的問題，未來國軍也同樣需要面對，所以烏克蘭局勢不只全世界都在看，同樣面臨強敵環伺的台灣更該密切關注。