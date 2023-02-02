宋仲基老婆孕肚現形！出席印度婚禮觀摩 穿蓬蓬裙遮小腹
40歲韓劇男神宋仲基和英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders）年初宣布閃婚，同時迎來新生兒，雙喜臨門震驚亞洲娛樂圈。兩人對未來似乎早有規劃，被網友發現去年參加過多場婚禮觀摩，足跡遍布義大利、峇里島，面對影迷要求合影，宋仲基大方來者不拒，態度非常坦蕩，凱蒂去年底穿蓬蓬裙出席婚禮，小腹已經隆起，似乎有意遮掩孕肚。
記者江芷稜/綜合報導
一位嫁到印度的中國網友「藍客游印度」，去年12月底在朋友峇里島婚禮巧遇宋仲基夫婦，印度新郎是凱蒂的親戚，由於印度觀眾對韓劇不熟悉，鮮少人認出人氣男神，他們在峇里島出雙入對參加婚禮，儘管尚未官宣關係，面對眾人詢問也坦承是男女朋友，沒有刻意隱藏。
該網友說，老公以英文跟宋仲基攀談，宋表示半年前在義大利陪凱蒂參加西式婚禮，這次參觀印度婚禮覺得很有趣，好奇新娘帶鼻環的寓意，並透露下一站要去新加坡宣傳新戲《財閥家的小兒子》，自己很喜歡新加坡，從興趣愛好聊到工作，絲毫沒有明星架子。
由於極少被人認出，宋仲基顯得自在許多，身邊除了凱蒂之外，沒有私人助理陪伴，他像個小孩子般看熱鬧，心情相當輕鬆，凱蒂穿著襯衫和蓬蓬裙，恰巧遮住腹部，應該當時已有身孕，粉絲根據婚禮合照判斷，認為她去年12月已有明顯孕肚，猜測宋仲基的小孩應該會在上半年誕生。