UBA／灌籃高手神奇魔力　台大女將轟48分、史上最狂紀錄

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最誇張的更是，她第二節連飆18分，臺大全隊單節拿19分，只有最後1分是楊舒喬2罰中1所得，第三節她再飆18分，連兩節拿18分，也都是生涯頭一遭，第一、四節，則各得7、5分。
上季第九臺大結束開季跨一、二階段的苦澀7連敗，累計1勝7敗，保級還有望，接下來最後3戰對手依序為清大、臺體、美和，臺大如再添2勝，保級大抵OK，只拿1勝則仍有變數。
這也是臺大一級隊史對北商跨季對戰4連勝，含107至109學年及此役，且送給北商開季8連敗，北商本季重返一級，迄今一勝難求，保級岌岌可危，最後3連戰依序對臺體、美和、清大，也是起碼得拿2勝，才可能保級。
UBA女一級原最高單場得分，是2019年3月7日的107學年度預賽，世新109：52勝輔大，時才大二的射手陳育緹，先發34分鐘三分球18投中11、兩分球9投中6， 狂飆45分，時隔近4年，今天被吳瑋茹改寫。
出身少籃名校臺中東興國小，國高中連6年披永仁戰袍的吳瑋茹說，今天是個人、團隊「雙贏」，因她寫UBA女一級新猷、臺大第一勝，縱然終場前2分13秒她打到左腳抽筋，被隊友扶著退場，當時她的得分45，只平陳育緹的紀錄。
短暫休息後，最後1分鐘吳瑋茹回到場上，且飆進三分彈，也是個人及臺大最後一球，得以湊足破紀錄的48分，86：71，臺大以全場最大差距15分贏球。
這也是打球十餘年來她第一次得分破40，且是攸關保級的重要一戰，吳瑋茹說，6月理應可畢業，赴英國讀書的生涯規畫也沒變，時間則將延至明年也即2024，所以不完全排除再延畢個半年，但不會再打UBA，也即明天起本季最後3場，確定就是她UBA生涯最後舞台。
吳瑋茹說：「這3場肯定要卯起來打，且自己最後一季，當然要助臺大保級，至於抽筋問題，每場幾乎都得拚三十幾分鐘，我早就已是『抽筋女王』，從不煩惱。」
熱血學長請全隊看「灌籃高手」，吳瑋茹說，激勵肯定有，但對她而言，她打球有自己的邏輯及風格。教練曾郁嫻說：「年前都是球員去看灌籃高手，我是後來自己去看的，很不錯的電影，我們初四收假，年假放得還可以。」