千呼萬喚！林奕華默默請辭立委 明正式上任北市副市長
台北市長蔣萬安去年12月25日上任，點頭出任副市長的國民黨立委林奕華則遲至今（2）日才辭去立委職務，並預計2月3日正式進入北市府。由於林奕華立委任期剩不到1年，依照規定其遺留大安區立委缺額則不需補選。不過，林奕華入府後是否能揮別爭議，應付早已磨刀霍霍的北市議員質詢砲火？仍有待上任後檢驗。
記者翁子竣／台北報導
蔣萬安市府上任至今，現仍僅只有李四川一名副市長。林奕華原訂2月1日接任台北市副市長，但立法院國民黨團日前則盼3月選完立院委員會召委後，林奕華再前往北市府赴任。消息一出，再度引發輿論炸鍋，林奕華日前接受廣播節目專訪時，談到何時到北市府就任？她也坦言，盼能在2月5日台北燈會前。
眼見爭議持續延燒，蔣萬安2月1日受訪則表示，林奕華在立法院的工作經告一段落，「2月3日就會正式上任」。林奕華隨後也證實，將於2月2日請辭立委，已將長期關注法案資料，移交給同黨立委李德維、王鴻薇，大安區服務處改由總召曾銘宗接手經營。
維持過往低調本色，林奕華今默默遞交辭呈至立法院人事處，未特別安排受訪。《NOWnews今日新聞》記者今特別前往林奕華國會辦公室了解狀況，不過辦公室大門仍是緊鎖狀態，並依稀能聽見正進行打包作業中。