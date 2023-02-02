開春最美展覽 60餘件麥森水晶雕刻精品瑰麗亮相

德國麥森水晶聞名國際，開春首檔「麥森水晶雕刻巡迴展」，今日起移師台中市新光三越百貨公司，展出60餘件瑰麗水晶精品，件件晶瑩剔透有如藝術品。難得的是，麥森水晶雕刻大師路茲．賀夫也親臨現場，展現他精湛雕工，吸引大批民眾佇足圍觀。
記者金武鳯/台中報導
麥森水晶以厚實的美學素養，滋養一群孜孜不倦的水晶藝術家，他們以豐富世人美感生活為己任，以提升人類生活品質為目標，創造了一系列精采絕倫的水晶佳作。這些瑰麗的水晶精品，既有藝術之美，又能輕鬆融入生活，為生活增添美學，深受大眾喜愛。
此次巡迴展迴響熱烈，台北首站展出，不少佳作即被搶購收藏。60多件展品，包括三款系列，在「水晶盅與水晶盤」系列裡，琳瑯滿目的水晶雕花，有如為您的餐盤創造了富麗的花壇，連波斯菊或薔薇也能一起入菜，讓人賞心悅目。
在「花瓶系列」裡，件件都能淋漓展現精巧繁複的水晶雕工，例如在垂直的瓶身上，無論是精雕的鳶尾花、鬱金香，或龍騰虎躍的威風，都可一窺水晶藝術之玄思。而「杯具系列」是把酒言歡的時刻。悠揚的琴韻與鳥語花香在杯觥交錯間交會，每款水晶杯都化為一支支水晶音符，在水晶盛宴裡歌詠出友誼的樂章。
巡迴展台中站在新光三越百貨8樓中央廚房，即日起一連3天。今天首展即吸引大批粉絲湧入，他們除了欣賞一件件精緻藝品，現場坐鎮的水晶雕刻大師路茲．賀夫，也吸引大家目光。他是麥森水晶的靈魂人物，精妙雕工觸動了全球水晶愛好者。睽違三年，大師之作再現江湖，件件精品。其中，瓶身約70公分，加蓋的琥珀色水晶花瓶「錦繡如意」，是全球唯一，淋漓展現他精粹功力，是全場美的焦點。