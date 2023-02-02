道歉沒用！日壽司郎堅決要告 東京前檢座︰恐判3年刑期
日本17歲少年在「壽司郎」（スシロー）刻意狂舔店內公用醬油罐的脫序行為引發撻伐，儘管當事人與其監護人在爭議擴大後親自向業者致歉，但壽司郎公司在股價暴跌後仍堅持提告。日本前檢察官指出，少年行為已構成「強制妨礙營業罪」，倘若罪成最高將面臨3年有期徒刑或罰款50萬日圓的刑責。
國際中心楊智傑／綜合報導
近日連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）股價暴跌，市值瞬間蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元），刻意公開自己惡搞行徑的少年遭到日本社會與網路輿論大力批評，無辜受牽連的迴轉壽司業者則表示將對該名少年究責到底，「我們認為少年這樣的行為嚴重破壞了公司和顧客之間的信任關係，我們將以最嚴格的態度採取民事和刑事責任」。
東京地方檢察廳特別調查部前副部長、前地方檢察官若狹勝律師近日就表示，該名少年拍片惡搞的脫序行徑除了從衛生角度來看不衛生外，更因為會在網路上擴散從而引發嚴重後果。刑事上來看，少年可能會被指控涉嫌「強制妨礙營業罪」（威力業務妨害罪），這類犯行通常包含對商家大吼大叫、威脅要放置爆炸易燃物、在招牌上塗鴉等干擾業務之行徑；若罪行成立，該名少年最嚴重恐將面臨3年刑期，或是最高50萬日圓（約新台幣11萬元）的罰款。
此外，若狹勝亦分析在民事案件方面來看，若壽司郎能證明因為少年拍攝抖音、影片在網路社群擴散後，造成店家客流量減少，壽司郎就可以針對店家損失、清潔成本、更換產品成本與店家收益損失等部份進行求償。
另外，報導亦稱因為該名少年尚未成年，因此父母還得負責連帶賠償責任，計算下來賠償金額恐怕不少。