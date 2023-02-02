泫雅爆復合DAWN「證據曝光」！同遊新加坡 現身女方住處
南韓小野馬泫雅去年11月宣布與交往7年的男友DAWN（金曉鐘）分手，回歸好友與同事的關係，消息一出讓粉絲相當震驚。豈料日前泫雅被發現嘴唇上有和DAWN同款唇釘，更在DAWN貼文底下留言，為他加油打氣，被懷疑是否已復合，當時經紀公司向韓媒否認此事。如今，前南韓娛樂記者李鎮浩又出面爆料，透露兩人1月曾經同遊新加坡，復合傳言甚囂塵上。
娛樂中心／綜合報導
前娛樂記者李鎮浩近日在YouTube公開泫雅、DAWN兩人復合的證據。他表示近期DAWN被捕獲到現身泫雅住處附近，且泫雅1月到新加坡出席活動，DAWN也「愛相隨」跟著她一起出國，兩人也在當地甜蜜約會。
不過，兩人復合一事未被公司證實，李鎮浩則解釋「原因」，「為何沒法給出肯定答案？因為他們分分合合太多次，無法輕易證實『對，復合了』！」情況有些尷尬，也讓人有些「哭笑不得」。
事實上，泫雅去年11月30日在IG發文，表示：「分手了，以後只是好的朋友跟同事，謝謝大家一直疼愛我們！」讓粉絲相當震驚。不過今年1月11日就被發現嘴唇上有個和DAWN同款的唇釘，讓外界質疑兩人悄悄復合；1月26日，男方在IG宣布新動態時，泫雅也出現在留言區回覆5個火焰符號，不過經紀公司則否認復合一事，表示：「現在是好同事又是朋友，是會一起吃飯，相處很好的關係」。（編輯：郭佩蓉）