楊繡惠撞臉啦啦隊女孩？錄最後一集外景竟「癱軟在地」
藝人楊繡惠是不少綜藝節目的常客，去年宣布不再上外景節目的她，由於事先答應《飢餓遊戲》，所以遵守承諾，把最後一次的外景獻給《飢餓》，當集也找來新手媽媽粿粿、阿布、啦啦隊女孩李湲等，主持群知道是楊繡惠的最後一次，都非常不捨。
記者侯家瑜/綜合報導
王仁甫感性地說：「太感動了，我們參與了楊繡惠的收官之作。」楊繡打趣回應：「你們沒有辦法參與我的第一次，所以才要參與我的最後一次。」另外，李湲也被稱撞臉楊繡惠，從入隊就引起廣泛討論，有人笑說：「怎麼繡惠姐也來跳啦啦隊？」因為2人首次在節目相見，就穿了同款球鞋，讓主持群驚呼是「神默契」。
為了讓楊繡惠留下難忘的回應，這集製單讓藝人分成3隊，由三帥擔任隊長，各隊隊員全程都要在脖子上掛計步器，直到錄影結束才合計每隊的步數，而最少的隊伍就獲勝，為了怕計步器數字不斷飆升，藝人走路、說話都變慢動作，甚至連上廁所都小心翼翼，連粿粿都忍不住抗議：「本來想說是來放風，結果更累。」楊繡惠也覺得太不人性，直呼：「尿個尿都好像在坐月子。」
眾人到室內滑雪場體驗，王仁甫、蔡黃汝和楊繡惠一起體驗單板滑雪，年近60的楊繡惠相當害怕、不斷尖叫，讓王仁甫不解：「板子有通電喔?」楊繡惠最後更是癱軟在地，大喊：「我要領老人年金了，還要玩這個喔！」而遊戲最後一關是「射飛機逃出賽」，峮峮一拿到遊戲飛機就按發射鍵，飛機瞬間就直直射中前方的攝影師，一旁的王仁甫見狀忍不住用台語碎念：「妳就是很皮，沒有一刻沉穩。」