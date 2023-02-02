李杏拜月老「男友年薪要破百萬」 蔡淑臻獨居被虧小龍女
伊林開工團拜今（2）日舉行，李杏受訪提到3年前拜月老，洋洋灑灑列了10個條件，包括年收入破百萬、年齡加減不要超過10歲、高高瘦瘦的帥哥，要說哪個明星是範本？李杏笑說：「李英宏。」不過她也表示比起感情，自己事業心比較重，「家人不催我就沒壓力，他們知道我工作很久才獲得成績，不努力維持的話往上走比較難。」金鐘女配角到手之後，下一步她將目標放在視后。
記者羅凌筠/台北報導
蔡淑臻過年趁機算命，被預言未來20年運勢很好，有沒有到哪裡走春？蔡淑臻聞言笑說：「有回家1個晚上吃年夜飯，初一就回自己家，過著獨居老人的生活，看電影、看劇、看書，跟我們家的狗腸腸玩，我很討厭過年，我是要上班好高興那種人。」被經紀人虧說是古墓派的小龍女。
蔡淑臻新年願望是幫82歲爸爸買房子，不捨兩老天天爬4樓老家的樓梯，「因為老家是爸爸辛苦一輩子買的房子，要換地方爸爸也捨不得，但是今年跟爸爸開玩笑說搬家，他這次沒有拒絕。」她的另一個願望是交男友，蔡淑臻感嘆「想要有人陪我吃飯」，最近她和一位身高185公分的年下男曖昧，兩人認識半年左右，她表示高個子還是有好處，「跟我差不多高的話，就不覺得強壯，不想依靠他。」
安妮自己寫新歌，還找來妹妹當MV導演，安妮說她穿著像體操服的火辣舞衣，在信義區大膽跳舞，令她驚訝的是夜店每個人都認識安妮，熱情過來要拍照、摸手，「粉絲來摸好幾萬元的戒指，我很怕戒指掉了！」最近張菲被姐姐恆述法師爆料，很多製作人來拜訪，張菲在考慮復出中，安妮對此回應很久沒跟張菲節目主持完就沒聯絡，不敢打擾長輩，「菲哥好想念你，開節目一定要找我喔。」