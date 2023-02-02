經營權吵不完！泰山公司派：獨董召集股臨會涉違法瑕疵
泰山企業經營權之爭吵不完！泰山市場派今（2）日透過獨董發佈重大訊息公告，擬在3月16日召開股東臨時會，表示此次股東臨時會是由泰山獨立董事陳敏薰、杜英達依法認有必要性而為公司召集，對此，公司派趕緊在稍早也發出重訊表示，該股東臨時會的召集涉違法瑕疵，後續泰山將循司法途徑釐清相關爭議，以維護公司及全體股東權益。
記者鄭妤安／台北報導
泰山經營權之爭越演越烈，公司派今日下午才剛舉行記者會，痛批獨立董事陳敏薰背叛公司派倒向市場派，投下贊成票支持出售全家股票，日後卻又主張過程中有重大違失要召開股東臨時會，「根本就是自相矛盾！」
不久後，泰山市場派透過獨董發佈重大訊息公告，擬在3月16日召開股東臨時會，此次股東臨時會是由泰山獨立董事陳敏薰、杜英達依法認有必要性而為公司召集，公告文字由泰山股東會召集權人輸入。
對此，公司派趕緊在稍早也發出重訊表示，股市公開資訊觀測站發布有關泰山公司召開股東臨時會訊息，「均非本公司依發言或公告程序所上傳，還請各界與投資大眾留意明辨」，並表示，該股東臨時會的召集涉違法瑕疵，召集人並非合法有權召集本公司股東會，後續公司將循司法途徑釐清相關爭議，以維護本公司及全體股東權益。
最後，泰山公司派表達遺憾，懇切籲請各相關主管機關對相關爭議，都能夠進行詳查，務必讓所有程序完備以維法紀，並確保資本市場的健全與秩序。