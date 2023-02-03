巷仔內／吃一口便停不下！抖音成「文化魔芋爽」滲透台灣

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台灣政府出手禁止後，被外界輿論稱是「抗中大戰」，但仔細看看政府說法，可以發現其實螺螄粉、黃飛紅花生等產品，根本從來沒有允許進口過。但政府越禁，電商平台、夜市攤販就賣得更好，甚至還有民眾掃貨囤貨。
中國多數零食大多會加入大量的調味料、色素，特殊的調味和醃製吃起來「涮嘴」，更讓人越吃越上癮。但除了味道、口感之外，讓這些零食產品風靡全台的幕後推手，可說是「抖音」（TikTok為國際版）、「小紅書」等中國的應用程式。不僅是「魔芋爽」，另外還有藕粉、「棒棒奶酪」等中國零食在抖音上被廣為宣傳後，便飄洋過海紅到台灣，能發現不少賣家在產品名稱上冠上「抖音熱賣」等字樣，就能吸引不少人駐足購買。
現在在台灣使用「TikTok」、「小紅書」等應用程式的人不在少數，尤其中小學生更是常常拿著手機用TikTok觀看短影音，與朋友分享樂趣，甚至還會有人特地註冊中國地區的Apple ID，來下載中國版抖音，「TikTok世代」和「小紅書世代」有如雨後春筍般在台灣冒出。
這些「TikTok世代」和「小紅書世代」不僅瘋吃「抖音零食」，還狂聽洗腦的「抖音神曲」，像是先前由歌手陳奕迅演唱的《英雄聯盟：雙城之戰》動畫劇集中文主題曲《孤勇者》就是十分典型的例子，從嘴巴跟唱到用鋼琴演奏，甚至有國小生還會跟著《孤勇者》的旋律忘我起舞，只要唱出一句，就有年輕人可以幫你整首唱完，另外在歌詞中提到夜店生活的《黑桃A》，也被不斷播放、傳唱，甚至被戲稱是「全國小學的校歌」。
數據平台分析公司We are social和KEPIOS在2022年初發布一份調查指出，台灣TikTok活躍使用者約有416萬，其中24歲以下青少年用戶的比例高達38%。雖然Facebook和Instagram仍是許多人使用的熱門社群平台，但先前也有調查發現TikTok和小紅書已經位居第三和第六名。
而這些在街頭巷尾興起的現象，顯示出中國的軟實力文化漸漸滲入了台灣社會。但在俄烏戰事延燒將近一，外界紛紛猜測台海將成為下一戰場的情況下，不免讓人擔心，中共當局會不會將抖音、小紅書作為認知作戰的工具，藉由控制社群網路讓台灣年輕一代陷入混亂，以至於誤判形勢。
過去中國的大外宣都是針對講海外華人，宣揚中國的好，但現今在強調自己的優點之外，還批評其他民主國家、散播疑美論，或是讓人覺得政治好髒不想觸碰相關話題。再加上，現在年輕一代的「仇中」意識，相較於前幾世代低，不少人都希望「兩岸放下衝突、多加交流」，儘管新聞不時爆出鐵鍊女、唐山打人等事件，或是封控導致經濟蕭條，仍有常用抖音、小紅書等應用程式的年輕人不放在心上。
雖然有專家認為，抖音只是其中一個社群平台，年輕人接受了多方面的資訊，因此中共釋放出的假訊息對台灣年輕人影響有限，反而是消息來源較為封閉的中高齡人口較容易受到認知作戰影響。不過抖音、小紅書的「洗腦迷湯」可能並非是速效型。
對於年輕人來說，雖然Instagram、Facebook等社群平台也有Reels、Shorts等短影音功能，但TikTok不需要跟隨別人，就能透過演算法推送用戶會感興趣的內容，不少年輕人認為，TikTok的推薦內容機制能夠帶來新鮮感。另外在Instagram、Facebook上，大多都是來自歐美、使用英文的內容，而TikTok大多是簡中、純中文的影片，在語言上較為友善。
但這也讓台灣年輕人生活中的用字遣詞也逐漸中國化，例如「視頻」、「學霸」、「閨蜜」、「網紅」等用詞，皆為中國慣用語。就有老師反應，近年來部分學生受到抖音影響，在校內大量使用中國網路用語和簡體字，不僅出現寫錯字的狀況，甚至分不清楚究竟用詞才是正確的。而形同「文化入侵」的影響，不僅能讓中共破除用語不同問題、容易散佈假消息，更會讓台灣文化失去獨特性。
抖音等應用程式上的短影音為年輕人帶來娛樂，如同「文化魔芋爽」般讓年輕人上癮、難以自拔，更為中共架好認知戰的大鍋，台灣就有如被溫水烹煮青蛙，被一點一滴滲透其中。