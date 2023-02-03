上任首日不到8時就到市府 林奕華：台灣燈會是最大任務
國民黨前立委、台北市副市長林奕華今（3）日上午正式就任副市長一職，而在抵達台北市政府時也接受媒體訪問。林奕華表示，接下來會與市府局處單位召開輿情會議，也會與另一名副市長李四川針對執掌局處與相關市政推動議題進行討論，之後也會與市長蔣萬安進行會晤。林奕華也強調，自己上任後最大的任務就是即將於周日正式舉行的「台灣燈會在台北」。
記者丁上程／台北報導
歷經各種風波後，林奕華於今日正式就任副市長一職。不到8時林奕華就抵達台北市政府，並隨即接受媒體訪問。林奕華透露，8時要與市府相關單位召開輿情會議，8時30分則是要與副市長李四川會面，討論市府相關的市政推動，以及針對執掌局處做最後的確認，接著則是要與市長蔣萬安進行相關會議，並聽取台灣燈會相關的簡報。
至於針對局處職掌與李四川之間的分工，林奕華表示，李四川多數是負責硬體、工務相關的局處，自己比較屬於人文、軟實力的部分，其中針對育兒、長照等相關政策，都是他要來努力的地方；另外針對推動台北安全、舒適以及多元，成為一個適合居住、生育的城市，未來都會與市長一起來落實相關政見。
林奕華說，上任後接下來最重要的任務就是台灣燈會，自己在當議員及立委以來，每年都會經歷在不同縣市舉辦的台灣燈會活動。林奕華也強調，這次的燈會活動，也希望能夠帶動疫情期間沒落東區商圈經濟，能夠重新蓬勃發展。