請辭立委時段「沒收補選」 林奕華：因要完成階段性任務
國民黨前立委、台北市副市長林奕華，今（3）日上午正式就任副市長一職。不過林奕華就任前可以說是風風雨雨。市長蔣萬安就任時，就宣布林奕華為副市長之一，不過卻遲至2月才上任，遭到外界抨擊「為了規避立委補選」。對此林奕華則表示，自己在點頭答應接任副市長後，仍有很多立委相關的任務要完成，因此必須得在階段性任務完成後再就任副市長。
記者丁上程／台北報導
林奕華因為日前未隨著蔣萬安一同到任，引發各界質疑，且後續辭立委、就任副市長的時間點選在今年2月之後，遭到外界質疑是配合國民黨一同規避立委補選。對此林奕華今日上午在接受訪問時也解釋，當時在答應蔣萬安要接任時，就已經與蔣還有立院黨團講好是在2月份辭職並接任，由於過程中牽涉到預算會期審議，以及菸害防制法、氣候變遷因應法等相關法案，自己也需要負擔相關責任。
林奕華進一步指出，針對特殊教育法的大幅修正，自己也需要把所有的修正條文給寫好，再交給其他立委繼續做推動，「立法院事務的部分會拜託王鴻薇、李德維委員，至於地方上則是拜託黨團總召曾銘宗委員。」林奕華說，雖然自己在立委的任務上已經告一段落，但相關的服務都是不間斷的，自己也持續在台北市進行服務。
而至於近日來國民黨內興起「世代交替」的議題，許多黨內的台北市議員都喊話，將會投入2024立委選戰前的黨內初選，部分更是向現任立委發起挑戰。對此林奕華態度則較為低調，僅透露自己辭去立委的的選區大安區應該滿多人都有興趣參選，「我相信國民黨會有一個公平的初選機制，一切都按照初選機制進行。」