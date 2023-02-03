名家論壇》方野／馮京當馬涼，墓地當濕地？

我是廣告 請繼續往下閱讀
以台北動物之家為例，就是位於內湖區潭美街的垃圾山上，當地交通運輸不便，附近較無住宅及商業活動，連內湖人都很少去，更別說是台北其他11區的人，對一般民眾影響相對較小。目前的「台北市動物之家中繼園區」除了讓收容犬貓有更寬闊場地可以活動，還規劃了民眾與動物的互動環境，提供市民休憩與生命教育空間，讓民眾更願意前往認養動物，有效提高認養率。
回到台南學甲動保教育園區的問題上，從數據上來看，全國公立動物收容所收容處理的資料顯示，台南市的收容所犬隻在養可留容比例達138%，早已不堪重負。當地遊蕩犬追車造成人員受傷頻傳，學甲有女騎士撞到流浪狗受重傷，也有因為被狗追摔車斷腿的例子，台南市議員為此曾在議會多次質詢，要求市府有積極作為。遊蕩犬隻問題的嚴重性，台南市民都知道，不知道陳椒華委員知不知道？
台南學甲動保教育園區的選址原為第六公墓，墓地遷移後，因為附近是垃圾掩埋場，再加上交通不便，開發條件不佳，荒廢至今。這樣的先天劣勢和台北動物之家的條件類似，因此台南市府的選址邏輯有脈絡可循。如果能將劣勢透過動保園區的開發，反而能把關心動物的民眾吸引過來，有機會活絡地方發展。目前的規劃顯示，未來園區將以公園化設計，分為公共服務核心區、林蔭綠美化親水休閒公園等，除了收容犬貓，也能成為戶外教學與生命教育的場域。對地方、對市民、對城市發展，甚至是對動物，都是多贏的局面。
至於這樣的「墓地」、「垃圾掩埋場」，附近又都是魚塭地，何時成了陳椒華口中的「天然濕地」？還是委員對於「天然濕地」的認知和專家不同？如果委員不懂，可上網google就能看到「天然濕地」清楚定義：「天然濕地可依地理型態區分為：分布於沿海一帶的『沿海濕地』，與分布於河流、湖泊、高山、平原的『內陸濕地』。」學甲動保教育園區的選址有的僅是墓地遷移後的坑窪，又或是附近的魚塭、蝦池，這一類屬於「人工濕地」。「人工濕地」的範圍相當廣泛，水溝、池塘、稻田等等，只要是「人類活動留下來的足跡」都能算是。
陳椒華委員過去曾多次錯誤解讀科學數據，也因反電磁波鬧出笑話，被部份人士稱為「偽科學」，這次她把矛頭對準了台南學甲動保教育園區，卻連簡單就能查到的「天然濕地」的定義都搞不清楚，請陳椒華委員作好功課再來找麻煩，不要為反對而反對。台南市民和流浪動物，不該成為一位不負責任的立委作秀之下的犧牲品。
●作者：方野／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com