係金欸！吃滷肉飯可保育水鳥　「鳥界林志玲」都來度冬

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農委會特有生物研究保育中心說明，分蔥（Allium ascalonicum）俗稱紅蔥頭，原產於西亞敘利亞一帶，栽培歷史悠久。台灣早期由先民引進，栽植多集中在嘉義台南一帶，其中又以台南市三寮灣（北門區）、十份（七股區）、青草崙（安南區）三地為大宗。有別於青蔥（Allium fistulosum）如三星蔥種植約50至75天採收後取葉入菜，分蔥則待植株成熟休眠黃化時收穫蔥球，為國人烹調菜餚的調味要角，滷肉飯更是少不了這一味。
特生中心表示，農民在春節前後收成後為避免土壤鹽化，非栽植期會將蔥田淹水而形成暫時濕地，秋分過後開始陸續將水排乾準備種植。淹水時間吸引了大量的搖蚊在這裡棲息繁殖，這些俗稱「紅蟲或紅筋蟲」的搖蚊幼蟲，正好提供過境台灣的冬候鳥休息、補充能量，能有充足的體力繼續往南飛往澳洲、紐西蘭度冬。
特生中心指出，拜訪紅蔥田的嬌客除了過境的長趾濱鷸（Calidris subminuta）、鷹斑鷸（Tringa glareola）外，還有提前來台度冬的「鳥界林志玲－高蹺鴴（Himantopus himantopus）」和體態輕盈的東方環頸鴴（Charadrius alexandrinus）、小環頸鴴（Charadrius dubius）和黑腹燕鷗（Chlidonias hybrida）等。
特生中心進一步補充，高蹺鴴、東方環頸鴴在台灣除了冬候鳥外，也建立了部分的繁殖族群；而黑腹燕鷗度冬族群則主要分布在北門、將軍一帶。魚塭、蔥田、鹽田星羅棋布交織成多樣的地景，也豐富了台南沿海的生態。
特生中心分享，滷肉飯不僅是全民小吃，更是沿海漁民一天辛勤工作的活力來源，走在西南沿海一望無際的魚塭，迎面而來的是凜冽的東北季風，一早走進村落旁的小吃店，來上一碗熱騰騰的魚肚湯，再加一碗香氣迎面的滷肉飯，活力的一天就從暖暖的胃和滿足味蕾開始，這是沿海漁民的美好生活日常，也歡迎民眾下到台南體驗美味、保育沿海水鳥。