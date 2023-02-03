請陳建仁實現承諾！王鴻薇提案砍卸任總統副總統禮遇金
國民黨立委王鴻薇今（３）日召開記者會指出，過去因年金改革，為了安撫軍公教 ，時任副總統的行政院長陳建仁曾表示，卸任後的正、副元首禮遇條例將比照一般的公務員退休金到7萬5000元，王鴻薇表示，如今蔡總統8年任期即將到期，她將具體提案修法砍卸任總統副總統禮遇金，請陳院長完成陳副總統的工作，也請民進黨立委一起支持，否則蔡英文，陳建仁失信於民，請陳建仁實現承諾。
記者余祥／台北報導
王鴻薇說，陳建仁上任，就以自己是最可以貫徹蔡總統意志閣揆自豪，那過去陳建仁曾在三立台灣加油讚節目中表示，蔡英文曾說，以後禮遇條例就是領一般的公務員的退休金就好，大約是7萬5000元左右。另外 過去民進黨立委也有提案，但卻沒有下文，現在陳建仁上任閣揆，過去對軍公教以及全民的承諾，可真的要說到做到。
王鴻薇表示，事實上民進黨立委劉世芳在2017年就有相關提案，有吳秉叡、羅致政、蘇巧慧、鄭運鵬等28人聯署，當時民進黨立委還說：「卸任總統、副總統又不只有禮遇金，還有事務費用，但都卸任了還需要辦什麼公？卸任總統公辦得愈少愈好，錢一多就會作怪。」希望屆時各委員可以盡快讓法案付諸實行，給社會示範作用。
王鴻薇直言，陳建仁過去曾經說要讓新年金制度「世世代代領得到，長長久久領到老」，也說年改是「今天不做、明天就會後悔的必要改革」，但是對自己的改革，就是拖拖拉拉，如今執政的任期即將屆滿，如果還是失信，那未來一年陳建仁的宣示，就不足以信任了。