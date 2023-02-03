補班日迎「絕望濕涼」！1圖看懂週末降雨 元宵節要帶傘
近期台灣大多都呈現東北季風天氣型態，天氣風險公司分析師李至晟指出，這次的東北季風強度較弱，不僅迎風面的降雨短暫且零星，低溫也沒有顯著下滑，今（3）日清晨平地最低溫發生在嘉義市東區，也還有攝氏13度，甚至比昨天略為上升，這樣的狀況預計持續到今天為止，白天雖然因中層的水氣增多導致西半部大都是多雲的天氣，但還不至於有雨。需留意的是，明（4）日台灣受東北季風和華南雲雨區接近影響，全台的天氣都變得較不穩定。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，今日全台低溫約落在攝氏15至17度，迎風面的北台灣白天高溫攝氏17至19度，中南部攝氏22至24度，部分近山區內陸會更高，有機會來到攝氏30度，預期未來一週皆是東北風的大環境，氣溫上較無太大變化。
李至晟表示，今晚至明晨，西半部雲量將持續增多，明天一早全台大都是「陰到多雲」天氣為主，桃竹苗以南由於日照大幅減少，白天氣溫會比今天普遍低個攝氏2至3度。至於降雨因為水氣偏北通過，預測以中部以北的降雨機率較高，一早就都有短暫陣雨或小雨機會，基隆北海岸跟東半部還是有迎風面降雨，且比較持續。
明日這波雲雨帶預測到週日的元宵節（2/5）會稍微減弱，下半天西半部有短暫的空檔，但目前有看到這時中國華南有鋒面在醞釀，環境雲量還是偏多，而目前看來下週天氣還是較為不穩定且多變，下週一（2/6）鋒面通過台灣北部海面，伴隨的雲系又會為台灣中北部帶來降雨，晚上鋒面遠離後，東北季風再度南下，強度一樣偏弱，下週二（2/7）起轉成類似今天的東北季風天氣，北部全天氣溫大約在20度上下徘徊，中南部地區轉為多雲到晴的天氣。
李至晟補充，下週後期可能還有一次低壓鋒面通過它灣北部的情況，只是時間較遠，各家電腦模式給出的影響程度跟時間都有差異，目前看來大多在下週四、週五（2/9至2/10），所以下週中期可望有個回穩的空檔，但長短也要看鋒面發展的快慢而定。整體而言，未來一週除了多留意天氣預測，最好也要隨時準備雨具。