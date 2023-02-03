藍抹黑陳建仁「戀棧愛錢」　發言人陳宗彥細數事蹟力挺

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陳宗彥說，陳建仁不但是中央研究院院士，也是世界科學院院士，學術研究不只是為了充實自我，更重要的是實踐與服務，將所知所學回饋給公眾，增長人民福祉。「這種淑世的特質，就是我眼中的陳建仁院長」。
陳宗彥一一列出陳建仁重要事蹟，包括1997年，他任教於台大醫學院時，接受當時國科會主委劉兆玄的邀請，擔任國科會生物科學發展處處長，在兩年內推動三個國家型生技研究計畫，提升台灣農業與醫藥生技的研發。
隨後，回到台大擔任公共衛生學院院長，2002年任國科會副主委，在任內推動專題研究計畫的電子化，也將原本一年期為主的研究計畫，延長為三年期研究計畫，讓研究學者能專心長期研究，提升研究品質。
2003年SARS襲台，陳建仁轉任衛生署長，帶領衛生防疫同仁及國人對抗疫情，他以一年半的時間，修訂台灣的《傳染病防治法》、《衛生署組織法》、《疾管局組織條例》，建立防疫醫師制度，建構全國傳染病醫療體系，強化醫院感染管控等，為台灣建立堅強的防疫體系。
完成階段性任務後，陳建仁回到學術界繼續做研究，2006年時任行政院長的蘇貞昌邀請他擔任國科會主委，他除了加強台灣的科技研發，更擴大新竹及台南科學園區，設立中部科學園區，為台灣半導體及其他高科技產業，建立了具有完善的垂直及水平整合的高科技產業聚落。
陳宗彥說，直到2015年總統蔡英文邀請陳作她的競選搭檔。陳認為貢獻一己所學，提升台灣競爭力是知識份子的使命，毅然辭去特聘研究員的工作，投入選舉。四年的副總統工作，既是他的公共服務使命，也是他以學者報效國家的實踐。
陳宗彥說，每個階段，陳建仁都傾盡所學，為台灣做出貢獻，任務完成，就又回到學術研究的工作，直到最近，才又出任公職。
陳宗彥指出，從學界借調人才，陳建仁不是史上第一人，也不應該是最後一人，讓學界人士進入公職服務，善用人才與學識，並讓學術專業能引領台灣的改變，是一件應該被正面看待的事情，用實際的貢獻與成績，來檢視他的服務，也才公平正當。
「他是學者也是實踐者，明知挑戰重重，也會堅定前行」，陳宗彥大讚陳建仁，「他對人友善與溫暖，我很敬佩這樣的長官」。