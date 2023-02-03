元宵優惠一次收！愛買湯圓限時65折　超萌燈籠滿額免費送

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2月5日元宵節吃湯圓，愛買量販2／1 (三)至 2／14(二)推出30款湯圓限時優惠，最低65折起，包括桂冠森永牛奶糖包餡小湯圓特價49元，鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓特價79元，桂冠芝麻、花生、鮮肉、小湯圓系列任選2包特價82元。甜湯圓必備的酒釀、甜八寶、花生仁湯，以及煮鹹湯圓的要角古早味香蔥油、老薑、蝦米、茼蒿、乾香菇，通通限時特價中。
家樂福
2／3（五）至2／5（日）家樂福全冷凍湯圓全品商品都享有會員點數10倍送，「Hi 吃湯圓」限量新品，在家樂福重慶、桂林、蘆洲、天母、淡新、汐科、板橋、中和、土城、樹林、北大、八德、經國、中壢、竹北、林口、內壢、平鎮、桃園、中原、西屯分店，限時特惠原價155元，特價69元。
HOLA三麗鷗燈籠加價購
三麗鷗燈籠活動期間至2月5日止，單日全台限定360個，全館不限金額消費，即可以用199元加購三麗鷗造型燈籠。三麗鷗光影燈籠運用復古的紙雕概念設計，細緻刻劃春節的應景圖案，運用細緻的布面搭上三麗鷗Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿等角色，可愛度滿分，再加上蝴蝶結鏤空光影造型，讓你元宵回頭率滿滿。
7-ELEVEN滿200元送燈籠
統一超商好鄰居文教基金會合作，首次推出可愛度爆表的「OPEN將燈籠」，今日（2/3）上午7點11分起開放索取，到7-11門市單筆消費滿200元就可免費獲得1個，素材可帶回家自行DIY，完成後有2種玩法，第一是「手持式」，使用手機手電筒當作光源更環保，取代燈泡降低一次性耗材使用；第二是「提環式」，民眾可自行安裝LED小燈，變身夜晚中最炫目的燈籠。