婦人解黑便竟是四期胰臟癌轉移　拼七個月成功逆轉續命

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治療過程打擊大 醫病不輕易放棄一般外科主任余政展透過電腦斷層影像、胃鏡檢查、與腹腔鏡探查手術，發現婦人的胰臟癌細胞已經腹膜轉移，腫瘤並侵犯胃部導致潰瘍出血，確定已是第四期，病情不樂觀。
雖判定罹患癌王，但婦人不放棄希望，配合余主任規劃，接受系列化療一段時間，腫瘤明顯縮小。沒想到婦人又開始胃出血，由於病灶太深無法止血，再嘗試脾動脈栓塞也無法改善，拼治療的辛苦加上病情急轉的雙重打擊，婦人一度想放棄轉入安寧病房。
成功逆轉為二期 半年追蹤沒有復發余主任捨不得病人已經拼到這程度，持續鼓勵找尋一線生機，婦人終於同意手術。依止血手術計畫，順序切除原發腫瘤侵犯部位，包括胰臟尾部、脾臟、部分胃及大腸，幾乎左上腹部臟器都處理。手術也意外發現轉移的病灶在化療後已經消失。最後病理報告出爐，原本四期病情成功逆轉為二期，再經半年追蹤也不見復發蹤影！
胰臟癌早期沒有症狀 確診時常已經晚聽到好消息，婦人感恩醫療團隊的付出，格外珍惜與家人能有更多相聚的日子。病人幸運逆轉病程也讓醫療團隊振奮不已。余政展指出，胰臟癌早期沒有症狀，被喻為最沈默的殺手，確診時常常已經晚期，但身為外科醫師，必須精準判斷時機，該出手就出手，絕不輕易放棄病人，經由婦人個案也體認到隨著醫療進步，只要不輕言放棄，希望就在眼前！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56632
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