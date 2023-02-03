賴清德改革！民進黨婦女部更名 洪申翰盼納更多性平工作
副總統賴清德接任民進黨主席後，1日主持首次中執會，會中通過黨務組織變革，一大亮點是婦女部更名為「性別平等事務部」，由前發言人、律師李晏榕出任主任，業務也將會有所調整，引發關注。民進黨立委洪申翰對此表示，希望不只是改名，是要在黨內納入更多元的工作，自己也會在性別平等這個價值之上，與黨中央一同擴大社會的對話與溝通。
記者黃宣尹／台北報導
談到民進黨婦女部更名為「性別平等事務部」，洪申翰說，希望這次不只是部門的改名而已，而是要在黨內納入更多多元性別、性別平等的工作。除了女性，更包含不同性傾向、性別特質、性別認同，也象徵民進黨前進的步伐和傾聽的誠懇不會停止。
洪申翰說，這些議題，是許多青年朋友在意的、重要的事。接下來，自己的國會辦公室，也會在性別平等這個價值之上，繼續努力。
包含修補《性別工作平等法》漏洞，不讓職場性騷擾成為默許文化；以孩童的利益出發，推動「同性配偶可共同收養孩童」；以「照顧不離職」為目標，持續推動可以彈性運用、不增加雇主薪資成本的「親職假」。
洪申翰說，未來在賴清德的帶領下，民進黨對多元價值、性別平權的重視，也會在性別平等事務部主任李晏榕的關注中，秉持進步共好、開放溝通和連結社會的精神，持續推動性別平等相關的政策，擴大社會的對話溝通。