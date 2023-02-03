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U.S. News大學排名　台師大教育與教育研究學科全球第9

▲U.S. News大學排名出爐，台師大教育與教育研究學科排全球第9。（圖／記者李琦瑋攝，2023.02.03）
▲U.S. News大學排名出爐，台師大教育與教育研究學科排全球第9。（圖／記者李琦瑋攝，2023.02.03）

記者李琦瑋／台北報導

《美國新聞與全球報導》（U.S. News & World Report）日前公布全球最佳大學排行榜，國立台灣師範大學在「教育與教育研究學科（Education and Educational Research）」名列全球第9名，與哈佛、史丹佛大學同時躋身於教育領域世界前10強，為全台第一、同時也是亞洲第2名，僅次於香港大學。

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台師大今（3）日指出，U.S. News全球大學排行榜，依據學校研究表現、發表論文數、引用次數等多項評比指標，對全球大學學術研究表現及學術聲譽進行排序，台師大於去年新增的「教育及教育研究學科」排名中，名列第9，其中引文影響力指標（normalized citation impact）為全球第6，被引用率前10%的論文比例名列世界第8，總被引用次數位居全球第11。

台師大表示，U.S. News排名系統的數據是由Clarivate Analytics 提供，由Incites資料庫採計近5年資料（2016-2020），此次在「教育及教育研究學科」排名前3名依序為香港大學、美國密西根州立大學、美國史丹佛大學。台師大排名第9，顯示其在教育領域的長期耕耘卓具成效，不僅位居亞洲第2，並能與世界頂尖名校並肩，引領教育專業前行。

台師大教育學院院長田秀蘭表示，台師大在教育研究的研發及人才培育方面，目前發行的教育相關期刊中，其中5本為TSSCI期刊，11本收錄於Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定；而教研人員的研究能量豐沛，論文發表質量兼具，學術期刊發表教育領域全國第一。

她提到，教育學院所屬的「華語文與科技研究中心」、「學習科學跨國領尖研究中心」，與「社會情緒教育與發展研究中心」，均獲教育部深耕研究中心的補助，引領國際教育學術的研究發展。

她說，除研究能量多元且豐沛外，台師大於2018年成立全台第一所學習資訊專業學院，隸屬於教育學院，有系統且跨領域整合校內資訊相關系所，包括資訊教育研究所、圖書資訊學研究所與學習科學學士學位學程，網羅優秀師資開授相關課程，以培育具備統整教育、心理、商管、資訊、統計等領域知能，及數位學習、電腦科學、學習科學、圖書資訊相關領域研究發展的專業人才。

另外，在2019年成立的教育學院不分系學士班，更結合跨領域師資與國際資源，提供學生跨域及國際交流經驗，著實可見教育學院對於突破領域疆界的努力，以及擴展教育領域教學與研發之重視。

台師大在教育研究領域除了名列U.S. News全球大學排行榜第9名外，在國際高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布的2022全球大學學科排名中，名列教育學科第26名，此為QS自公布該學科排名後，9度名列全球50名內，近4年名次也逐年穩定上升，其中學術聲望、高論文引用率、雇主聲譽明顯進步。

對於外界提出許多國際大學排名具商業利益色彩，可以人為操作，向排行機構購買相關諮詢，有專人針對相關指標量身調整方向。

田秀蘭表示，U.S. News具國際化、公正性，難以人為操作，大多美國學校皆參考U.S. News排名，而非QS排名；展望未來，台師大將朝增聘外籍教師、與外籍教授合作、藉由線上課程與國外大學同步授課等方式，加強國際合作。

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