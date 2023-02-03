U.S. News大學排名　台師大教育與教育研究學科全球第9

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台師大表示，U.S. News排名系統的數據是由Clarivate Analytics 提供，由Incites資料庫採計近5年資料（2016-2020），此次在「教育及教育研究學科」排名前3名依序為香港大學、美國密西根州立大學、美國史丹佛大學。台師大排名第9，顯示其在教育領域的長期耕耘卓具成效，不僅位居亞洲第2，並能與世界頂尖名校並肩，引領教育專業前行。
台師大教育學院院長田秀蘭表示，台師大在教育研究的研發及人才培育方面，目前發行的教育相關期刊中，其中5本為TSSCI期刊，11本收錄於Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定；而教研人員的研究能量豐沛，論文發表質量兼具，學術期刊發表教育領域全國第一。
她提到，教育學院所屬的「華語文與科技研究中心」、「學習科學跨國領尖研究中心」，與「社會情緒教育與發展研究中心」，均獲教育部深耕研究中心的補助，引領國際教育學術的研究發展。
她說，除研究能量多元且豐沛外，台師大於2018年成立全台第一所學習資訊專業學院，隸屬於教育學院，有系統且跨領域整合校內資訊相關系所，包括資訊教育研究所、圖書資訊學研究所與學習科學學士學位學程，網羅優秀師資開授相關課程，以培育具備統整教育、心理、商管、資訊、統計等領域知能，及數位學習、電腦科學、學習科學、圖書資訊相關領域研究發展的專業人才。
另外，在2019年成立的教育學院不分系學士班，更結合跨領域師資與國際資源，提供學生跨域及國際交流經驗，著實可見教育學院對於突破領域疆界的努力，以及擴展教育領域教學與研發之重視。
台師大在教育研究領域除了名列U.S. News全球大學排行榜第9名外，在國際高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布的2022全球大學學科排名中，名列教育學科第26名，此為QS自公布該學科排名後，9度名列全球50名內，近4年名次也逐年穩定上升，其中學術聲望、高論文引用率、雇主聲譽明顯進步。
對於外界提出許多國際大學排名具商業利益色彩，可以人為操作，向排行機構購買相關諮詢，有專人針對相關指標量身調整方向。
田秀蘭表示，U.S. News具國際化、公正性，難以人為操作，大多美國學校皆參考U.S. News排名，而非QS排名；展望未來，台師大將朝增聘外籍教師、與外籍教授合作、藉由線上課程與國外大學同步授課等方式，加強國際合作。