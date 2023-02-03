74歲張小燕退休3年首受訪 談人生哲學「需要酒肉朋友」
由Melody、王貞妮攜手主持的Podcast節目《姐妹悄悄話》，近來邀請到永遠的「綜藝教母」張小燕，也是張小燕退休3年來，第一次接受訪問，張小燕也在節目中分享生活點滴，以及充滿智慧的人生哲學。
記者侯家瑜/綜合報導
張小燕表示休息這3年，積極活躍在自己的朋友圈，意識到這是人生另一個階段，「到這個一個年紀真的需要一些酒肉朋友，讓自己增長一些見識，透過結交朋友、吃喝玩樂來享受人生。」坦言這3年都讓自己靜下來，沒有接受任何的訪問和參與節目的錄製，「現在又可以出來見見老朋友，出來走跳，上一些好朋友的節目。」談及王貞妮在好看娛樂製作的節目《嗨！營業中》，她笑說：「每次問小燕姐要不要上節目，小燕姐就回說我沒有化妝箱！接著就飄走了，過了3年都沒有得到正式的回應，從來沒有說yes。」
王貞妮接著很感性表示，張小燕一直是自己生命中的貴人，「在小燕姐身上學習到很多人生智慧，記得當時自己才23歲，小燕姐就鼓勵我去當製作人，也因為她這麼肯定，才有信心坐上製作人的位子，在高壓的工作環境中要面對都是一些牛鬼蛇神，只是牛鬼蛇很多，神相對少。」感謝張小燕成長自己的後盾。