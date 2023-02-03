52歲性感女神鍾麗緹崩壞！P圖撞臉《阿凡達》「納美人」
加拿大籍混血女星鍾麗緹，早年演出電影《第六感奇緣之人魚傳說》的女主角小美而走紅。鍾麗緹經常在社群媒體上分享自己的生活，如今事業中心轉往中國大陸發展，也許是受到當地審美觀影響，照片修圖越顯誇張，竟然將原本的「凍齡美貌」修成了電影《阿凡達》片中的「納美人」，引起網友熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
「性感女神」鍾麗緹近日在抖音曬出一張自拍照，並寫下：「旅行，這幾天帶著孩子們出來旅遊啦！天氣很暖，嚐完美食又去海邊衝浪，玩了滑板開心的時刻。」照片中的她身穿大紅色平口上衣，露出迷人的肩頸線條，值得關注的是，現年52歲的鍾麗緹再次過度修圖，整個人肌膚異常白皙，臉型也修得非常細長，原本就擁有深邃五官的她，卻將鼻子比例拉到過挺，下巴的部分卻顯得異常短，整個人直接撞臉電影《阿凡達》「納美人」。
鍾麗緹的照片曝光後，引起網友們熱烈討論「第三張怪害怕的」、「攝影師把臉照這麼長」、「歲月不饒人，老了的確是老了」、「修飾得太厲害了，來回不自然濾鏡的照片和視頻」、「怎像泰國人了」、「橡膠製品！」但也有人稱讚她「《破壞之王》都30年了，阿姨還是這麼年輕！」、「姐姐好美啊，保養的太好啦。」