寒冬送暖 明孝里里長林浤澤號召志工為弱勢家庭清理家園
高雄市前鎮區明孝里志工團今(3)日在里長林浤澤的總動員下，協助里內弱勢戶羅阿嬤一家大掃除！今天一早超過20位志工夥伴，頂著寒風在新春之際幫行動不便的羅阿嬤清理家園，從居住房間、浴室、樓梯間，志工夥伴不畏寒風，抓緊時間動手整理，希望讓羅阿嬤一家人在寒冬也能感受社會溫暖。
記者郭凱杰／高雄報導
明孝里里長林浤澤表示，開工第一天就接獲民眾反映里內弱勢戶羅阿嬤因身體飽受疾病之苦，且兩位小孩也患有身心障礙，已無法自主打理，致居家環境髒亂；當天即刻到羅阿嬤家訪視，發現屋內居住65歲的羅阿嬤疑似罹患帕金氏症，身體機能退化，且兩名兒女雖已成年，但亦患有輕微身心障礙，一位需照顧母親無法外出工作，另一位則靠洗頭兼打零工支撐一家三人的開銷。
經羅阿嬤一家同意，林浤澤隨即號召里內鄰長、志工將堆積多年的雜物分類清理，也將可回收的物品運送到環保站，變賣費用全數交由羅阿嬤家，並協請區公所通報社工做後續訪視及補助申請，也請前鎮清潔隊協助清運垃圾；不只如此，里內的髮廊聽聞此事，也自發善心為羅阿嬤一家修剪頭髮，希望能讓羅阿嬤家由裡到外「改頭換面」勇敢面對困境。
除了協助該弱勢戶清理家園、申請補助流程，在審核的過渡期間，林浤澤也委託立委賴瑞隆媒合民間相關資源，期盼能協助該弱勢戶走出困境；林浤澤除感謝里民鄉親善心關懷，以及鄰長、志工們的熱心行動，也希望這份愛心能永續，讓有需要的民眾能及時獲得服務，讓社會的黑暗角落能有光照亮。