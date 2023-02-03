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寒冬送暖　明孝里里長林浤澤號召志工為弱勢家庭清理家園

▲明孝里里長林浤澤在開工第一天就接獲民眾反映里內羅阿嬤因身體飽受疾病之苦，且兩位小孩也患有身心障礙，已無法自主打理，致居家環境髒亂；當天即刻到羅阿嬤家訪視。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲明孝里里長林浤澤在開工第一天就接獲民眾反映里內羅阿嬤因身體飽受疾病之苦，且兩位小孩也患有身心障礙，已無法自主打理，致居家環境髒亂；當天即刻到羅阿嬤家訪視。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市前鎮區明孝里志工團今(3)日在里長林浤澤的總動員下，協助里內弱勢戶羅阿嬤一家大掃除！今天一早超過20位志工夥伴，頂著寒風在新春之際幫行動不便的羅阿嬤清理家園，從居住房間、浴室、樓梯間，志工夥伴不畏寒風，抓緊時間動手整理，希望讓羅阿嬤一家人在寒冬也能感受社會溫暖。

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▲林浤澤帶領20位志工夥伴，頂著寒風在新春之際幫行動不便的羅阿嬤清理家園，從居住房間、浴室、樓梯間，志工夥伴不畏寒風，抓緊時間動手整理，希望讓羅阿嬤一家人在寒冬也能感受社會溫暖。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲林浤澤帶領20位志工夥伴，頂著寒風在新春之際幫行動不便的羅阿嬤清理家園，從居住房間、浴室、樓梯間，志工夥伴不畏寒風，抓緊時間動手整理，希望讓羅阿嬤一家人在寒冬也能感受社會溫暖。(圖／記者郭凱杰翻攝)
明孝里里長林浤澤表示，開工第一天就接獲民眾反映里內弱勢戶羅阿嬤因身體飽受疾病之苦，且兩位小孩也患有身心障礙，已無法自主打理，致居家環境髒亂；當天即刻到羅阿嬤家訪視，發現屋內居住65歲的羅阿嬤疑似罹患帕金氏症，身體機能退化，且兩名兒女雖已成年，但亦患有輕微身心障礙，一位需照顧母親無法外出工作，另一位則靠洗頭兼打零工支撐一家三人的開銷。

▲明孝里里內的髮廊聽聞此事，也自發善心為羅阿嬤一家修剪頭髮，希望能讓羅阿嬤家由裡到外「改頭換面」勇敢面對困境。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲明孝里里內的髮廊聽聞此事，也自發善心為羅阿嬤一家修剪頭髮，希望能讓羅阿嬤家由裡到外「改頭換面」勇敢面對困境。(圖／記者郭凱杰翻攝)
經羅阿嬤一家同意，林浤澤隨即號召里內鄰長、志工將堆積多年的雜物分類清理，也將可回收的物品運送到環保站，變賣費用全數交由羅阿嬤家，並協請區公所通報社工做後續訪視及補助申請，也請前鎮清潔隊協助清運垃圾；不只如此，里內的髮廊聽聞此事，也自發善心為羅阿嬤一家修剪頭髮，希望能讓羅阿嬤家由裡到外「改頭換面」勇敢面對困境。

除了協助該弱勢戶清理家園、申請補助流程，在審核的過渡期間，林浤澤也委託立委賴瑞隆媒合民間相關資源，期盼能協助該弱勢戶走出困境；林浤澤除感謝里民鄉親善心關懷，以及鄰長、志工們的熱心行動，也希望這份愛心能永續，讓有需要的民眾能及時獲得服務，讓社會的黑暗角落能有光照亮。

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