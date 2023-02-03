「印股票換鈔票」削投資人2.7億　諾亞董座遭起訴

戶外LED廣告業者「諾亞媒體」負責人鄭乾池，被控與地下盤商合謀，隱匿公司資本並製作不實文宣，以「印股票換鈔票」、虛偽增資手法，坑殺投資人2.7億餘元。台北地檢署認為，鄭乾池涉犯《公司法》未繳納股款罪、《證券交易法》加重證券詐欺罪、《商業會計法》等，今（3）日依法起訴。
記者潘千詩／台北報導
檢調查出，鄭乾池2007年成立諾亞公司時，涉利用不實資金2600萬元辦理公司登記；2010年間，鄭與地下盤商「陳董」合謀，先將諾亞公司股票實體化後，陸續以每股12至14元登記在人頭戶，賣給「陳董」，並由「陳董」對外銷售。
「陳董」撰寫不實評估報告，偽稱諾亞「實收資本額1億元」、「獲利預估2011年EPS有4至5元，營收上看1.4億，2012年EPS有5至8元，營收上看206億」，預計2011年第4季申請上市櫃，掛牌價80至100元；接著指示旗下業務員電話推銷，讓大批投資人以每股45至52元價格，購買諾亞股票，詐得2億717萬4810元。
2011年12月，鄭隱匿諾亞財務狀況不佳，再以每股16元溢價辦理現金增資發行新股、製作「諾亞當年1~10月較去年同期營收成長297%」等不實內容的現金增資繳款通知書給諾亞原股東；2012年11月二度辦理現金增資，兩次增資共詐騙股款6446萬元。