疫情期間公車減班　議員要求中市府盡快恢復

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鄭功進表示，網路及站點公告的班次資訊與實際運行班次有落差，雖可利用手機APP查詢班次，但對不習慣用智慧型手機的長輩來說實屬不便，雖因疫情期間調整班次，市府仍應該統一資訊，避免造成資訊混亂。
鄭功進也提到，近期接收到許多民眾反映，連接東南區與太平地區的242公車班次，下午時段更是有將近兩個半小時的空窗期，該班公車不只方便沿線民眾前往中山醫，更是前往高鐵站的好選擇，且因應LaLaport開幕造成周邊的交通問題，增加周邊公車班次，鼓勵市民朋友搭乘，還能有效改善周邊塞車問題。
鄭功進強調，市府若以近期運載量評估是否恢復班次，恐無法滿足民眾實際使用需求，減班後造成民眾搭乘意願降低，市府應以疫情前行駛狀況為準，讓市民朋友可以逐步找回以往的搭乘習慣。
交通局表示，受新冠疫情影響，公車運量自110年5月疫情爆發後大幅銳減，與疫情爆發前相比較，最嚴重的時候平日運量僅剩約一成五，後續運量逐漸回升，至去年3月回升到疫情前約七成，然去年4月疫情再次升溫，並於5月中下旬時高中職以下學校暫停實體課程，此時運量已降至疫情前五成，後續運量再緩慢回升，至去年底運量已回升至疫情前八成。
交通局指出，為讓有限運輸資源有效利用及持續提供民眾搭乘服務，自疫情爆發以來公車班次均仍維持8成的運能，另為兼顧學生通勤需求，配合學校開學均要求各家客運公司增加公車運能班次，持續至今平日皆約維持在9成的運能。
針對242路公車部分，交通局表示，由於疫情期間市區公車搭乘率持續下降及客運業者駕駛員流失等因素影響，四方公司於疫情期間確有申請242路線減班因應，不過，交通局皆依照該路線實際載客狀況，據以評估是否核准相關減班申請，以兼顧乘車民眾權益及客運業者營運效率。然因應疫情逐步解封及東區新設觀光商場情形，交通局已請四方公司立即檢討評估242路逐步恢復下午時段發車班次，以滿足市民搭乘需求。