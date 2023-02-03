驚嚇過度誘發焦慮、胸悶如影隨形　中醫調理有效改善

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中醫疏肝理氣 改善身心病症中醫部部長許堯欽博士表示，病人的工作壓力大，不明原因恐慌，焦慮緊張，胸悶憋氣呼吸不順，脈沉弦，中醫辨證是「肝氣鬱結，氣機不暢」。飯後容易發作胸悶痛心悸，後背痛引前胸，是不穩定性心絞痛。
從病人的胃脘痞脹、消化慢、容易排氣以及舌苔灰白厚等症狀，中醫辨證是「痰濁內阻，胃氣不降，上衝擾心」的表現。開立處方以黃連溫膽湯清熱化痰，加味逍遙散疏肝理氣，以藿香、菖蒲、鬱金芳香化濁，丹參、遠志、酸棗仁活血養血。
精神情緒失調 引發心律不整「心律不整」是一個常見的臨床問題。導致心律不整的原因，除了心臟本身的疾病之外，精神情緒的障礙也經常扮演心律不整的重要導火線的角色，如：焦慮、憂鬱、恐慌、躁鬱、自律神經失調等。許堯欽博士指出，心律不整合併精神情緒障礙是多器官多標的治療，需要心臟及精神情緒兼顧。中醫以「調和臟腑平衡」的方式，調和肝（自律神經系統）、脾（腸胃消化營養系統）、腎（荷爾蒙內分泌系統）與心臟（大腦與心血管系統）的平衡，清除人體的痰熱（發炎）與瘀阻（血栓），經常能有效的穩定人體的能量與氣血循環，加速臟腑平衡的達成，兼顧身體與心理。有高達七成的病人，經過中醫藥耐心的調理，病情穩定，順利遠離心律不整與精神情緒障礙的恐懼。
中西醫療調理 對症下藥有效改善西醫運用安神鎮靜與舒解的藥物控制，可以適當運用在急性期，有助於減少病人因精神情緒失控造成的傷害。中醫則是以「調和心肝脾腎平衡」的方式，從體質的源頭進行根本處理，提供醫病雙方安全而有效的治療選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56634
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