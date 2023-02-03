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政府大內宣經濟成長高？朱立倫：超過6成民眾低薪

▲朱立倫今日出席智庫記者會。（圖／國民黨提供）
▲朱立倫今日出席智庫記者會。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

國家政策研究基金會董事長朱立倫今（3）日在記者會上表示，政府與政治人物關心政治問題，但民眾最關心的卻是民生議題。消費者物價指數（CPI）連續三年接近或超過2%，或許行政院官員會說主計總處所發佈的消費者物價指數（CPI）年增率跟國際比較相對低，但主計總處在計算CPI時，選擇的395項物品，並非每一項都是消費者常消費的項目，但民眾每天吃早餐、買便當，價格上漲的壓力早已如排山倒海而來，甚至是倍數差距的感受．高物價讓大家新年不敢展望未來。

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朱立倫更表示，政府大內宣經濟成長率很高，台灣人均GDP可能超過韓國，但現實上是民眾實質薪資已經連續數月負成長，更何況台灣超過60%就業人口的薪資遠低於平均，只有少部分產業是屬於高薪，且倍數拉的很大。

國家政策研究基金會執行長柯志恩則強調，當政府告訴我們台灣經濟表現亮眼，2022年台灣人均GDP可能會超越韓國，人民卻沒什麼感覺，因為人民最關心的是，自己的生活水平是否有比較好。

柯志恩表示，2022年執政黨十大惡質事件網路聲量，其中四項房價漲不停、萬物齊漲、缺電與低薪等，與人民的生活有關。網路上有低薪七大金句：台灣低薪是普遍事實；低薪讓年輕人只好躺平；房價高、低薪、高通膨是少子化的原因；慣老闆看心情給薪水；萬物皆漲，薪水漲不了；抱歉，我是拉低平均薪資的低薪人；高薪還需要外出打工做台勞？彰顯年輕人對現況的無奈與悲哀。

朱立倫提出另一個民眾關心的議題就是房價，他認為這可說是經濟民生議題的民怨之首，根據信義房屋資料，從2001年第一季至2022年第三季今房價已經漲了四倍，但每月經常性薪資卻僅增加一萬，還可能反被通膨吃掉。房價漲不停、物價漲不停、 停電缺電還有低薪，這些議題都與民生經濟相關，如果政府連民生物價問題都無法解決，這個政府還能得到人民的信任與支持嗎？新內閣上任，最重要的就是民生問題，這也是國民黨與立院黨團最關心的議題。

消基會前董事長黃怡騰指出，過去兩年民眾最關心的議題是物價，因為受到疫情影響，導致供應鏈斷鍊，加上油價等國際原物料及大宗物資齊漲，使得全球都有通膨壓力，但政府卻常以台灣物價成長率比其他國家還低，來企圖掩蓋通膨的事實。

黃怡騰並提到，消基會過去針對75個品項調查，其中茶葉蛋從10元漲到13至15元，漲幅高達30%以上，其他物品漲幅不一，民眾的感受與政府公布的數據落差非常的大，加上近年來民眾薪資漲幅遲緩，更突顯了物價上漲對生活造成的壓力，民眾的相對剝奪感越來越大。

黃怡騰提出四點建議，首先要加強事前的預測，針對可能短缺的物資，要提前增加供給；其次要加強查察，防止哄抬；第三、物價因年節因素上漲，過年後是否有回跌，政府要持續追蹤；最後，政府要訂定合理的稅制，增加房屋的供給，讓民眾買得起房，同樣是華人為主的新加坡政府做得到，台灣也應該做得到。

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