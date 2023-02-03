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衝台北看燈會！飯店吃到飽屬兔打8折　住房吃必比登元宵

▲快到台北看燈會！今年台灣燈會主燈是「玉兔壯彩」，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈。（圖／觀光局提供）
▲快到台北看燈會！今年台灣燈會主燈是「玉兔壯彩」，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈。（圖／觀光局提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣燈會時隔23年回到台北舉辦，展區遍佈台北市12個行政區，共計有300件以上作品、以及53項互動規劃，各大飯店也推出燈會住宿、餐影優惠方案，包括凱達平日1999元雙人入住，自助餐廳屬兔同行打8折；晶華住宿送燈會限量悠遊卡，還可享用必比登推薦的「御品元冰火湯圓」；寒舍艾美入住提供賞燈會觀光巴士名額。

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▲百宴自助餐廳推出「開運兔給樂」優惠，屬兔朋友午晚餐兩人同行即享八折優惠。（圖／凱達提供）
▲百宴自助餐廳推出「開運兔給樂」優惠，屬兔朋友午晚餐兩人同行即享八折優惠。（圖／凱達提供）
凱達飯店「台北燈會在凱達」
即日起至2月19日推出「台北燈會在凱達」住房專案（不含早餐與一次性使用塑料包裝備品及裝瓶水），平日每房只要1,999元起，贈送艋舺在地的「百草健康浴包」，暢遊各大燈會展區後再泡個既暖身又紓壓的藥草浴！台北燈會期間，入住時出示FB打卡「台北燈會@凱達」即贈送精美限量小禮。此外，飯店內的「百宴自助餐廳」至3月31日止，推出「開運兔給樂」優惠，屬兔朋友午/晚餐兩人同行即享八折優惠，等於平日午餐免800元就能享用。

▲台北晶華酒店所在的中山區，主燈即是位於文昌宮旁的「文昌禧兔」，五位文昌神明以童趣的造型出現，傳達吉祥喜兆的祝福。（圖／業者提供）
▲台北晶華酒店所在的中山區，主燈即是位於文昌宮旁的「文昌禧兔」，五位文昌神明以童趣的造型出現，傳達吉祥喜兆的祝福。（圖／業者提供）
晶華酒店「鬧元宵假期」
2月5日起至19日推出元宵住房優惠專案，送限量發行燈會主視覺悠遊卡，可搭乘捷運暢遊台灣燈會外，還可於4月30日前，從12個台北熱門景點中選擇2個景點免費遊玩。房客也可以搭乘臺北市雙層觀光巴士配合燈會主題所設計的「燈飾專車」，以夜遊車河的方式感受視覺藝術饗宴。

▲為房客送上台北通化街排隊名店、連續四年榮獲必比登推介的「御品元冰火湯圓」。（圖／晶華提供）
▲為房客送上台北通化街排隊名店、連續四年榮獲必比登推介的「御品元冰火湯圓」。（圖／晶華提供）
行程結束回到酒店後，晶華將上台北通化街排隊名店、連續四年榮獲必比登推介的「御品元冰火湯圓」所製作的「桂花手工元宵」，專案每房每晚6,180元起，包含CNN唯一認證的台北必吃自助式早餐。

▲響應「光源台北」台灣燈會在台北，台北寒舍艾美酒店與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借展其作品《Intrude》中的兩隻白兔。（圖／寒舍艾美提供）
▲響應「光源台北」台灣燈會在台北，台北寒舍艾美酒店與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借展其作品《Intrude》中的兩隻白兔。（圖／寒舍艾美提供）
台北寒舍艾美酒店「兔躍新象」
凡於2月1日至2月28日期間入住豪華客房每房每晚8,800元+15.5%起，贈翌日早餐兩客，燈會期間（2月1日至2月19日），入住當晚限量免費提供名額可搭乘「台北市雙層觀光巴士專車」賞燈，路線會經過市府捷運站、台北101、東區與國父紀念館等，輕鬆欣賞熱鬧的燈會。

2月1日至2月28日探索廚房推出「兔美味」優惠三重奏，「專寵兔寶寶」同桌有生肖屬兔的貴賓，4人以上用餐平日享75折優惠。同時，每週三享「今日我最兔」優惠，凡穿著或配戴兔子造型的裝飾，並與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費。

▲2月份探索廚房推出豐富餐飲優惠，「專寵兔寶寶」專案為同桌有屬兔之貴賓，4人以上用餐享平日75折。（圖／寒舍艾美提供）
▲2月份探索廚房推出豐富餐飲優惠，「專寵兔寶寶」專案為同桌有屬兔之貴賓，4人以上用餐享平日75折。（圖／寒舍艾美提供）

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