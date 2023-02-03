細胞治療是什麼？不只用在癌症治療　還可修復皺紋、疤痕

我是廣告 請繼續往下閱讀
免疫細胞治療癌症 有哪些癌症適合？癌症末期癌細胞已轉移到其他器官，此時手術可能無法完全切除癌症，在經過了化療、放療或其他免疫療法，仍無法治療時，細胞療法是一個新的治療選擇，這個方法是利用自己的身體來對抗癌症的一項新技術。
顏毓秀醫師進一步說明，癌症細胞療法是利用身體的免疫細胞來做癌症治療的免疫細胞療法，在衛福部通過特管法後，醫院也提供相關的細胞治療，其適應癌症有肺癌、肝癌、子宮頸癌、上皮性卵巢癌、乳癌、結腸直腸癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、多型性膠質母細胞瘤及續發性腦癌等。
細胞治療也能用在皮膚 但「這些人」不適合此外，細胞治療也可針對皮膚皺紋、凹洞、疤痕進行填補及修復。顏毓秀醫師表示，纖維母細胞可用來治療皮膚及軟組織缺損，因為皮膚老化與皮膚內的膠原蛋白、彈力蛋白流失有關，皮膚裡的纖維母細胞能產生自體膠原蛋白跟彈力蛋白，使衰老或受損的皮膚恢復彈性更具光澤，因此可以用來改善皺紋。
醫師會先評估病人狀況，之後再開始採集皮膚，顏毓秀醫師指出，皮膚採集的位置會在看不清楚疤痕的耳後，進行細胞培養需約3－4週以上，之後再決定施打時間，需要施打3次，之後還須有非常完整的追蹤期並做評估。
顏毓秀醫師提到，皺紋、凹洞及疤痕注射的纖維母細胞，是注射自己的細胞，安全性較高，且不像其他填充物（如：玻尿酸），在一定時間內會因吸收而失去效用，此外它所產生的膠原蛋白及彈力蛋白不會引發發炎反應，相較其他材質若引發發炎反應會使疤痕更容易形成，這也是細胞治療在這方面更為優異的原因。
不過，細胞治療並不是每個人都適合，顏毓秀醫師表示，對手術中所使用的抗生素及局部麻醉藥會過敏的人、本身有慢性疾病且控制不穩定的人、很特殊會影響到纖維母細胞或膠原蛋白的遺傳信息疾病的人、曾罹患基底細胞癌的人、免疫功能低下者、懷孕哺乳的人等可能無法接受這樣的細胞治療。
資料來源：國泰綜合醫院網站-談細胞治療 用於癌症、皮膚疤痕修補
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56588
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw