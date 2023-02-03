兩岸恢復直航點？旅遊業盼「5航點」優先：機票有望降價

台肥基隆廠傾倒土方 基隆市政府開罰20萬

▲台肥基隆廠遭爆料堆置7600立方米土方的營建廢棄土，基隆市政府會勘開罰20萬元。（圖 ／基隆市政府提供）
▲台肥基隆廠遭爆料堆置7600立方米土方的營建廢棄土，基隆市政府會勘開罰20萬元。（圖 ／基隆市政府提供）

記者吳嘉億／綜合報導

基隆市長謝國樑今（3）日前往台肥基隆廠，視察遭爆料堆置7600立方米土方的營建廢棄土，對於台肥申請土壤改良卻違法堆置大量土方，市府開罰26萬6千元，並指示將在一週內協同市府政風、產發處、環保局拜訪地檢署，反映基隆接連廢土傾倒的事件，尋求相關協助，呼籲業者切勿以身試法。對此台肥人員則是回應表示土方來自合法土置場，水保沒做好會改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝國樑率市府團隊會勘台肥基隆廠傾倒土方違法事宜，呼籲業者切勿以身試法。（圖 ／基隆市政府提供）
▲謝國樑率市府團隊會勘台肥基隆廠傾倒土方違法事宜，呼籲業者切勿以身試法。（圖 ／基隆市政府提供）
環保局局長馬仲豪表示，依違反空汙防制法、廢棄物清理法之規定，未申報營建工程空汙防制費，開罰20萬6千元，並將土方採樣檢驗，勒令台肥現場不得再進出土方。另外產發處也依水土保持法規定，水土保持排水設備有缺失開罰6萬元。

謝國樑表示，台肥號稱土壤品質改善，實際卻把其他營建廢土運送基隆廠區傾倒，雖然傾倒土方的所在土地產權屬台肥，然而實際環境與安全是由基隆市政府管轄，傾倒廢土也只能在合格准許廢土傾倒所在地進行。

謝國樑指出，這次情況和前陣子巡察市立田徑場案例相同，當時未提及是後來才得知，銘傳國中得標廠商與市立田徑場的新得標廠商，都是同一個廠商，今天的案例就算傾倒所在土地是台肥的，台肥也不能把外地營建廢土傾倒到基隆市，對此感到憤怒並譴責台肥及主管機關；強調如果認定涉入的不只是行政責任的話，會追究是否有相關疏失，市府內部將開會討論，行政罰鍰已不是唯一選項，未來會以最高標準去追究違法傾倒情事。

出席府、會團拜　謝國樑：讓市民有感、打造溫暖有善城市

太平輪海難74週年追思　謝國樑：台海之間要有和平

路口不禮讓行人 謝國樑：農曆春節加強取締

謝國樑秀鴻兔大展春聯　期許新年嶄新突破

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀