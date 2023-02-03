選美第一美后懷孕40週孩子不出來！跳BTS舞4小時催生成功

韓星李荷妮2007年參加國際選美小姐選拔，被評為世界大滿貫美后冠軍出名，她後期立志為了當歌手轉換跑道，還差點成為2NE1成員出道，後期再以演員身分亮相，因出演喜劇片《雞不可失》、電視劇《熱血司祭》、《One the Woman：雙重人生》在台廣為人知。她去年6月升格當媽，近日為了宣傳主演電影《幻影》上劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》作客，李荷妮分享從懷孕、生產到當媽媽的心路歷程，更透露當時是聽BTS的歌，跳了4、5小時的舞催生，女兒才肯乖乖現身。
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李荷妮畢業於南韓最高學府之一的首爾大學，也曾到美國留學，更擅長樂器伽倻琴，不僅如此，她還曾獲得國際選美小姐冠軍、環球小姐第四名，人生閱歷豐富。儘管學歷華麗，李荷妮仍想往演藝圈發展，她透露學生時期懷抱星夢，考完研究所就去參加「YG娛樂」試鏡，順利成為旗下練習生、2NE1備選成員之一，最後則以演戲為重，代表作包含《老千：神之手》、《雞不可失》、《熱血司祭》、《One the Woman：雙重人生》等。
劉在錫被李荷妮率真的發言逗樂，頻問：「是跳什麼舞？」李荷妮羞回：「就那個什麼嘛...前輩，播出BTS的歌曲，有什麼就跳什麼，邊搖著肚子！」結果自己越跳越起勁，女兒也「乖乖出生」。李荷妮還加碼透露產房趣事，自己生產過程精神抖擻，一點都不覺得害怕，甚至主動拿著相機記錄女兒從肚子出生瞬間的「媽媽視角」，更自嘲小孩長得像地瓜，「不是白白嫩嫩，偏紅又帶點暗沉」，她越說越起勁，幸福溢於言表。《劉QUIZ ON THE BLOCK》可至friDay影音收看，《幻影》今已在台上映。