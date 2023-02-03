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中國大陸頻言語威脅訪台外賓　立委：一貫的外交打壓手段

▲美國眾議院議長麥卡錫（左）與捷克眾議院議長艾達莫娃（右）傳出訪台計畫後，都紛紛遭到中國大陸方面出言威脅恐嚇。（圖／美聯社／達志影像、翻攝臉書）
▲美國眾議院議長麥卡錫（左）與捷克眾議院議長艾達莫娃（右）傳出訪台計畫後，都紛紛遭到中國大陸方面出言威脅恐嚇。（圖／美聯社／達志影像、翻攝臉書）

記者丁上程／台北報導

美國眾議院議長麥卡錫據傳今年春季即將來台，而捷克眾議院議長艾達莫娃則是確定將在3月25日率團訪問台灣。不過中國大陸方面則頻頻發聲反對，並要求遵守「一中原則」，不過卻接連遭到麥卡錫與艾達莫娃「打槍」，兩人都直言「中國不能要求我能或不能去哪裡」。對此朝野立委都表示，對岸這樣出言恐嚇訪台外賓，已經是一貫的外交打壓手段。

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美國眾議院議長麥卡錫日前傳出即將在春季訪台，不過於台灣時間今（3）日上午時否認，表示「目前沒有安排訪台相關行程」，不過面對中方出言打壓，麥卡錫也強調「中國無權置喙我的行程」；至於已經確定要在3月25日率團訪問台灣的捷克眾議院議長艾達莫娃，也同樣向中國大陸喊話，強調「我們不會讓任何人告訴我們該去哪。」

▲美國聯邦眾議院新任的共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，與總統拜登針對債務違約防止的談話進行順利，不過雙方還未達成協議。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy），於台灣時間3日上午受訪時，表示「我不認為中國能命令我能去哪裡。」（圖／美聯社／達志影像）
對此民進黨立委趙天麟表示，中國這樣的打壓行動不只是針對台灣，而是全球性的。「中國高舉民族主義大旗的舉動已經逐漸失控，有很多國家都與中方發生外交衝突。」趙天麟強調，這是中方要輸出獨裁統治與民族主義的情況下，與自由民主的國家們所發生的對立。

趙天麟強調，無論是藍或綠執政，中國大陸多數都對台採取外交打壓，不過過去多半限於「政府官員人士」，對於國會、地方議員等「民意代表」則並未有太多激烈反應，不過近年來則是全面強烈反，「本質上來說，我國與這些訪台外賓，就是正常的主權國家來往，中方這樣施壓的做法，只會造成更大的反效果。」

趙天麟直言，按照自由民主國家的慣性，本來就不存在這樣「威脅壓迫」某個國家的存在，反倒是會越發激起訪台外賓「來台意圖」，「這些外賓就會想，如果因此就取消訪台行程，就很像是中方替我決定。」趙天麟說，這樣的模式與自由民主國家的模式背道而馳。

國民黨立委江啟臣則指出，無論藍綠誰執政，對岸對於我國的外交打壓向來如此，且已經演變成美中對抗之下，延伸出來不同陣營之間的角力與競爭。「有點類似過去冷戰時期的意識形態對抗，雖然嚴重與深化程度比不上冷戰時期，但不同陣營間的合縱連橫以及對抗已經形成。」江啟臣說，根本上這些國家還是跟中國有一定的經貿互動與邦交關係，但仍舊會因國家體制的不同而有所矛盾。

江啟臣強調，我國在這波外交勢力競合中，還是可以很大方表達基本主權獨立國家該有的態度，但國際關係很難用「選擇哪一邊」的簡單方式做處理，仍舊要回到國家的角度去做思考，在問題的拿捏上仍舊要以對台灣來說最有利的方案進行。

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