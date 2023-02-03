中國大陸頻言語威脅訪台外賓　立委：一貫的外交打壓手段

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對此民進黨立委趙天麟表示，中國這樣的打壓行動不只是針對台灣，而是全球性的。「中國高舉民族主義大旗的舉動已經逐漸失控，有很多國家都與中方發生外交衝突。」趙天麟強調，這是中方要輸出獨裁統治與民族主義的情況下，與自由民主的國家們所發生的對立。
趙天麟強調，無論是藍或綠執政，中國大陸多數都對台採取外交打壓，不過過去多半限於「政府官員人士」，對於國會、地方議員等「民意代表」則並未有太多激烈反應，不過近年來則是全面強烈反，「本質上來說，我國與這些訪台外賓，就是正常的主權國家來往，中方這樣施壓的做法，只會造成更大的反效果。」
趙天麟直言，按照自由民主國家的慣性，本來就不存在這樣「威脅壓迫」某個國家的存在，反倒是會越發激起訪台外賓「來台意圖」，「這些外賓就會想，如果因此就取消訪台行程，就很像是中方替我決定。」趙天麟說，這樣的模式與自由民主國家的模式背道而馳。
國民黨立委江啟臣則指出，無論藍綠誰執政，對岸對於我國的外交打壓向來如此，且已經演變成美中對抗之下，延伸出來不同陣營之間的角力與競爭。「有點類似過去冷戰時期的意識形態對抗，雖然嚴重與深化程度比不上冷戰時期，但不同陣營間的合縱連橫以及對抗已經形成。」江啟臣說，根本上這些國家還是跟中國有一定的經貿互動與邦交關係，但仍舊會因國家體制的不同而有所矛盾。
江啟臣強調，我國在這波外交勢力競合中，還是可以很大方表達基本主權獨立國家該有的態度，但國際關係很難用「選擇哪一邊」的簡單方式做處理，仍舊要回到國家的角度去做思考，在問題的拿捏上仍舊要以對台灣來說最有利的方案進行。