冬天血糖要管好！營養師推薦「糖友冬天飲食、生活原則」先吃菜肉蛋才吃澱粉

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劉怡里解釋，其實糖尿病人在冬天因為天氣寒冷容易感到飢餓，更容易吃下「過量的澱粉」和「高油脂」的食物，而醣類對血糖的影響性最為顯著，加上過多的油脂會降低腸胃排空的速度，使得餐後血糖值下降的速度變慢，不利血糖的控制。
糖尿病人冬天飲食、生活注意原則
她建議糖尿病人在寒冷的冬天裡要注意以下幾個生活飲食原則：
增加蔬菜量:可以煮一鍋溫熱蔬菜湯來增加蔬菜的攝取量，蔬菜中的膳食纖維和植化素，可以增加飽足感和下降身體的發炎反應。
減少飽和脂肪酸的攝取:冬天火鍋或是各類型的藥膳鍋容易造成紅肉比例增加，除了豬肉、牛肉、羊肉的攝取不要過量之外，建議選擇瘦肉的部分並且搭配綠色蔬菜一起食用，以降低油脂的攝取。也可選擇使用較健康的植物油，例如苦茶油、橄欖油、芝麻油等，可以增加飽足感，降低對醣類食物的渴望。
調整吃飯順序:先吃一大碗溫熱蔬菜，喝湯、再吃優質蛋白質例如魚肉、雞肉、豆類、蛋等，澱粉類食物最後再和其他配菜一起吃，幫助降低餐中對大量澱粉的渴望。
點心零食要節制:天氣冷時，許多人三不五時就想要吃個點心零食來解解饞，建議糖尿病人可以選擇篇蛋白質豐富的食物作為點心，例如堅果優格、低脂牛奶、茶葉蛋、豆花、滷豆干等，也可以適度食用營養均衡配方飲品等。
水分要足夠:冬天容易水分攝取不足，糖尿病人更是容易發生泌尿道感染，建議每天至少飲用2000ml以上的水分。
檢查血糖：高、低血糖其實都可能造成飢餓感增加，最好確認的方法是在飢餓時立刻檢查血糖值。
劉怡里提醒，由於糖尿病人容易產生大、小血管病變的問題，因此除了要建立良好的飲食習慣之外，冬天早上起床要注重保暖、出門記得圍條圍巾、泡澡注意溫度預防燙傷、運動要穿雙好鞋以保護雙腳，降低受傷的機會。
本文經 營養師劉怡里 臉書粉專《劉怡里 營養師》授權報導
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