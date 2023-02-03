校花前任爆出新歡！曹佑寧大方祝福　陶晶瑩激動索吻

台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》將於明（4）日首播，由陶晶瑩擔任執行長，曹佑寧、郭書瑤、許富凱和黃偉晉擔任實習生。今天下午舉辦記者會，曹佑寧被問到「校花前女友」結交新歡時，一旁的陶晶瑩試圖擋刀，甚至脫口「我們來接吻」，引發現場譁然，最後曹佑寧也大方表示祝福，坦言現在還單身，都是在跟寵物談戀愛。
記者侯家瑜/綜合報導
陶晶瑩睽違5年再度主持節目，躍躍欲試想重新感受綜藝圈氛圍，笑說要看自己有沒有變老，也表示有事先問過炎亞綸主持實境節目的心得，對方表示真的很累，不過陶晶瑩則認為此次錄影是朝九晚五，傍晚就收工，所以體力還可以負荷，也提到最累的是美容組的郭書瑤和黃偉晉，「他們都要幫狗狗修毛、剪毛，手上都是抓痕。」郭書瑤也說自己開會時，都會累到攤在地上發呆，而負責掌廚的曹佑寧，認為最辛苦的地方，就是在廚房裡下廚的同時，還要兼顧外頭的客人。
另外，郭書瑤也坦言自己每天都處於爆炸狀態，不過只要抒發完就沒事，陶晶瑩也稱讚她是一位神力女超人，力氣很大也具氣場，可以幫忙架住比她還大隻的狗。陶晶瑩還爆料有次湯志偉收養的大型犬大丹到店裡，問說要不要洗澡，郭書瑤看到後，直接狠瞪，郭書瑤則趕緊澄清：「牠真的很大隻，跟一隻羊差不多大，這裡也無法容納。」