愛爾蘭商速聯集團拜會中市府　斥資百億打造全新廠房

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕指出，市府有信心提供好服務，台中天氣穩定、市民素質高，有利企業經營。此外，集團目前4個據點中3個在神岡，大部分員工是在地人，潭子區與神岡區距離很近，而台中YouBike前30分鐘免費由市府補助，目前有逾1200站點，以重要轉運點、公共人潮多的地方優先設置，若集團願意建議可於整合後的新廠房附近設置站點，鼓勵員工運用大眾交通工具、節能減碳；若有招募計畫也可與勞工局接洽，勞工局提供人力需求量大的個別廠商，如前陣子風電公司設廠等徵才服務，協助市民順利就業。
全球製造部門副總Jeffrey Winterkorn表示，未來將把在台中各地的廠房廠區整合至潭子新廠房並設置研發中心，在台中整合並向全世界擴展製造中心；陳亞洲區總經理指出，速聯集團是全球第二大自行車零件供應商，目前在台中有4廠區，分別為台灣分公司總部(神岡)、亞洲開發中心(西屯)、豐洲一廠與二廠(豐洲工業園區)，集團對台中區位地理條件、上下游成熟供應鏈及人才素質等整體投資環境有信心，斥資約100億元建設潭子新廠房。
高前亞洲區總經理補充，速聯集團目前在台員工數達4,065人，這次百億投資案將四散的廠房整合，並決定根留台灣、雇用在地人。
經發局長張峯源表示，近兩年受疫情、淨零碳排趨勢影響，台灣自行車產業產值屢創新高，速聯集團營運據點遍及全球16國，這次潭子百億新廠整合在台所有製程，完整的自行車零件供應鏈儼然成形，可望帶動相關就業及上下產業鏈發展，提升產業競爭力。
經發局補充，今年開春即傳來台中最新經濟指標11項奪冠好消息，加上重磅投資案頻傳，經濟前景備受企業青睞，盧市長108年上任迄今累計投資金額已達2兆716億元，其中投資台灣三大方案金額超過3000億元，核定265家穩坐全台第一，創造逾2萬3000個就業機會，市府招商工作小組將持續扮演企業投資的堅強後盾，為企業打造投資良好環境，落實台中富市三經濟願景。