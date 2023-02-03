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《大嘻哈2》鹿希派表演讓評審傻眼　蔡詩芸罕見說重話

▲鹿希派（左）於《大嘻哈2》表演讓人傻眼。（圖／三立提供）
▲鹿希派（左）於《大嘻哈2》表演讓人傻眼。（圖／三立提供）

記者侯家瑜/綜合報導

節目《大嘻哈時代2》本周播出第4集，參賽者需在12小時內準備演出，2人對決只有1人能留下，多組對戰讓評審陷入兩難糾結。而本集玖壹壹擔任客座賽評，意外流露冷面笑匠的喇賽功力，美麗本人則跟賀瓏一起擔任記者，在訪問中選手們為了晉級互相嗆聲、大吐從未公開的真心話，火藥味比以往更加濃烈。

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▲玖壹壹擔任《大嘻哈時代2》客座賽評。（圖／三立提供）
▲玖壹壹擔任《大嘻哈時代2》客座賽評。（圖／三立提供）
吳宗憲愛子鹿希派在本週也要面臨去留，他在舞台上的演出舉動，讓評審們傻眼，陳星翰表示不知道鹿希派的壓力是誰給他的，鼓勵他不要背負那麼多壓力，並讚賞他有很多技巧跟音樂上的想法。蔡詩芸也罕見說重話：「一直都知道鹿希派作品滿新的，知道他想要表現自己，但舞台上的表現影響的不只是自己，也會影響到其他選手。」

▲陳星翰鼓勵鹿希派不要背負那麼多壓力。（圖／三立提供）
▲陳星翰鼓勵鹿希派不要背負那麼多壓力。（圖／三立提供）
另外，在緊張高壓的比賽過程中，也發生不少逗趣的插曲，像是金陽跟陳星翰撞衫，陳星翰就開玩笑地對金陽喊話：「金陽你脫掉好不好？」而Green Father比杰，還邀請穿著西裝的嗩吶，一起做伏地挺身，笑翻全場。陳星翰旗下饒舌歌手五木台語饒舌展氣勢，台味十足，讓評審驚艷，春風建議他倒吊唱，像五角50 Cent（美國饒舌歌手）一樣，陳星翰則開玩笑說，會安排五木去演戲。

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