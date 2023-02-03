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陪陳建仁參訪螺絲工業　陳其邁籲中央應給予南部更多補助

▲高雄市長陳其邁今天陪同行政院長陳建仁岡山螺絲產業，關心螺絲產業困境時希望希望與中央共同解決產業的問題且中央應給予南部更多補助。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天陪同行政院長陳建仁岡山螺絲產業，關心螺絲產業困境時希望希望與中央共同解決產業的問題且中央應給予南部更多補助。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今(3)日陪同行政院長陳建仁岡山螺絲產業，關心螺絲產業困境時希望希望與中央共同解決產業的問題且中央應給予南部更多補助，這是他的責任。。他同時也建議經濟部下次開會，能對水情燈號有所調整，提醒產業與民生用水都能節約因應。

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▲陳其邁也代表高雄市的立場希望中央多關心高雄且中央應給予南部多給予更多補助，這是他的責任。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也代表高雄市的立場希望中央多關心高雄且中央應給予南部多給予更多補助，這是他的責任。(圖／高市府提供)
另外，陳其邁也提到高雄土地面積是台北的11倍大，關於統籌分配稅款對高雄對很不公平；一些基本公共服務需求會隨幅員遼闊、產業結構、財政能力等，與地方政府都會有所不同，他也代表高雄市的立場希望多關心高雄且中央應給予南部多給予更多補助，這是他的責任。

陳其邁也說，關於統籌分配稅款如何修才能平衡南北差距跟城鄉差距，以去年為例，北市大概是460億左右、新北市350億、高雄330億，雖跟營業稅額計算收入有關，但必須兼顧到整個國土台灣區域均衡發展。

至於招商部分，陳其邁說，昨天請行政院能協助高雄，加速協調整個產業投資的補助計畫及相關協助事項。陳其邁指出，昨天院會中有談及高雄產業發展及交通建設、區域平衡，尤其到產業發展的半導體S廊帶，盼半導體廠商進駐，對園區開發、土地需求，還有很多需要中央協助的地方。

至於水情部分，陳其邁也說，高雄每天需水量約130萬噸，到140萬噸，供水量約150萬噸，每天約提供台南南化水庫10噸水，去年一整年約提供1.8億噸水到南化，含2000萬噸，合計供給台南2億噸水。

同時，高雄在備援水源上，陳其邁指出，伏流水一天約7、80萬頓，前年超前部署鑿62口井可取水14萬噸水，2月底還可完成深水井，取水4.7萬噸，但現今高屏溪逕流量僅9.1cms，與30年前同期相較相對低，雨量在近2、30年可能也是最低，水情挑戰十分嚴峻，他建議經部持續調撥開發多元備用的水源，南部縣市在水資源的運用開發也須合作，希望高、屏及台南能一併做水資源規畫。

陳其邁今天陪同行政院長陳建仁、經濟部長王美花參訪位在岡山朝友工業股份有限公司，並參與螺絲、螺帽產業座談會。陳其邁表示相關產業短期內面臨通膨、俄烏戰爭及客戶庫存去化不佳等因素影響，感謝陳院長上任後，第一站就來高雄關心傳統產業，希望與中央共同解決產業的問題。

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