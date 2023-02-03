陪陳建仁參訪螺絲工業　陳其邁籲中央應給予南部更多補助

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陳其邁也說，關於統籌分配稅款如何修才能平衡南北差距跟城鄉差距，以去年為例，北市大概是460億左右、新北市350億、高雄330億，雖跟營業稅額計算收入有關，但必須兼顧到整個國土台灣區域均衡發展。
至於招商部分，陳其邁說，昨天請行政院能協助高雄，加速協調整個產業投資的補助計畫及相關協助事項。陳其邁指出，昨天院會中有談及高雄產業發展及交通建設、區域平衡，尤其到產業發展的半導體S廊帶，盼半導體廠商進駐，對園區開發、土地需求，還有很多需要中央協助的地方。
至於水情部分，陳其邁也說，高雄每天需水量約130萬噸，到140萬噸，供水量約150萬噸，每天約提供台南南化水庫10噸水，去年一整年約提供1.8億噸水到南化，含2000萬噸，合計供給台南2億噸水。
同時，高雄在備援水源上，陳其邁指出，伏流水一天約7、80萬頓，前年超前部署鑿62口井可取水14萬噸水，2月底還可完成深水井，取水4.7萬噸，但現今高屏溪逕流量僅9.1cms，與30年前同期相較相對低，雨量在近2、30年可能也是最低，水情挑戰十分嚴峻，他建議經部持續調撥開發多元備用的水源，南部縣市在水資源的運用開發也須合作，希望高、屏及台南能一併做水資源規畫。
陳其邁今天陪同行政院長陳建仁、經濟部長王美花參訪位在岡山朝友工業股份有限公司，並參與螺絲、螺帽產業座談會。陳其邁表示相關產業短期內面臨通膨、俄烏戰爭及客戶庫存去化不佳等因素影響，感謝陳院長上任後，第一站就來高雄關心傳統產業，希望與中央共同解決產業的問題。