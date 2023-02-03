阿滴痛風發作暴瘦剩60kg！網見「身高」全歪樓：這麼高？
33歲台灣知名YouTuber「阿滴」在臉書有百萬人追蹤，他小年夜時痛風發作，讓他只好捨去過年的大魚大肉，飲食只能盡量以清淡為主。他今（3）日在臉書透露自己的體重來到5年新低，不過網友看見他的身高全歪樓，紛紛驚呼：「啊滴你確定你有178」、「比起阿滴痛風更讓我感到驚訝的是178！」意外掀起討論。
娛樂中心／綜合報導
阿滴今日在臉書發文，表示自己經過一陣痛風，將飲食改為清淡為主後，體重來到60公斤，也順便附上自己的身高「178公分」，他也在文末強調：「五年來最低！」豈料貼文一出，網友全歪樓，對於他的身高感到驚訝不已：「比起阿滴痛風更讓我感到驚訝的是178」、「真的有178嗎，黃大謙感覺比你高十公分啊，還是錯覺或YT給的幻覺」、「原來你有這麼高」、「好高，欸重點變身高」、「好好笑，明明在分享體重，結果底下都在質疑身高」，對此，阿滴也附上照片，證明自己有178公分，還親自回應：「有啦！我矮子臉」。
事實上，阿滴今年農曆過年原本要和全家人一起到新加坡探望定居在那的大姑一家，豈料他年前因為工作太緊湊，加上為了調身體比較少吃肉，多吃了不少海鮮，又有太多場尾牙跟飯局，「我居然在除夕前第一次痛風發作！」他接著說，其實當天早上起床他的手肘就腫起來了，當時以為只是睡覺的時候撞到，或者是很大的釘子痘痘，不以為意，「早上還開開心心跑去參觀Joeman新辦公室，沒想到這越腫越大、又燙又痛，臨時取消了機票去看醫生，才發現自己可能是痛風了」。（編輯：郭佩蓉）